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Новосибирский астроном запечатлел редкую пасхальную комету SWAN
Михаил Маслов сфотографировал комету С/2025 F2 SWAN на рассвете
Инженер обсерватории Вега в Новосибирске сумел сделать снимок недавно открытой кометы С/2025 F2 SWAN в ясную ночь.
Как передает РИА «Новости», Михаил Маслов из обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета сфотографировал комету, которую неофициально называют пасхальной.
Комета С/2025 F2 SWAN была открыта 29 марта с помощью камеры SWAN обсерватории SOHO.
Специалист рассказал агентству, что объект сложно наблюдать из-за низкого положения над горизонтом, но ему удалось сделать снимок около четырех утра 21 апреля при отличных погодных условиях. Маслов отметил, что в начале апреля у кометы был длинный хвост, однако в последние дни ее яркость перестала увеличиваться, а хвост исчез, что говорит о возможном разрушении небесного тела. В ближайшие недели комету все еще можно будет наблюдать в телескоп или сфотографировать, но видимость будет ухудшаться по мере ее смещения на вечернее небо.
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