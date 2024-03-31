Астроном из Крыма открыл новый астероид, который пролетел рядом с Землей

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что обнаружил новый объект под утро в воскресенье. Астроном отправил свои наблюдения в Центр Малых планет, их выложили на странице подтверждений околоземных астероидов. Объект также наблюдали еще несколько обсерваторий, передает РИА «Новости».

По данным Борисова, астероид пролетел приблизительно в 28-30 тыс. километров от Земли.

На данный момент точно определить группу астероидов, к которой относится открытое небесное тело, трудно.

Геннадий Борисов в 2019 году он открыл первую межзвездную комету, получившую имя 2I/Borisov. Астроном также является первооткрывателем нескольких других комет и астероидов.