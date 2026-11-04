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Британские ученые разгадали код 440-летнего замка с затонувшего судна
The Telegraph: Ученые разгадали код 440-летнего замка с помощью томографии
Специалисты из Музея Уэльса и Кардиффского университета расшифровали четырехбуквенный код старинного замка, пролежавшего на дне моря более 400 лет, с помощью компьютерной томографии.
Артефакт принадлежал торговому судну «Энн Фрэнсис», которое потерпело крушение в декабре 1583 года по пути из Испании. В 1999 году кладоискатель Питер Хьюз обнаружил замок на пляже валлийского города Порт-Толбот вместе с серебряными монетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.
На замке расположены четыре вращающихся кольца по шесть букв на каждом, что дает около 2 тыс. возможных комбинаций. Хьюз безуспешно пытался подобрать шифр на протяжении 20 лет.
С помощью микрокомпьютерной томографии исследователям удалось установить правильную комбинацию – ANCE. Шифр был разгадан с третьей попытки.
«Микрокомпьютерная томография позволила нам заглянуть внутрь замка, не повредив его. Создав детальное 3D-изображение внутреннего механизма, я смог увидеть, как выемки совпадают с буквами, и определить точную комбинацию», – пояснил научный сотрудник Кардиффского университета Дэвид Уильямс.
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