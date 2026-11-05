Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Минюст внес четыре центра Reforum Space в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России внесло базирующиеся в Эстонии, Грузии, Литве и Германии центры Reforum Space в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Соответствующие изменения появились на официальном сайте ведомства в реестре иностранных и международных неправительственных организаций. Речь идет о центрах Reforum Space Tallin в Эстонии, Reforum Space Tbilisi в Грузии, а также о подобных структурах в Литве и Германии, передает РИА «Новости».
Ранее Министерство юстиции уже внесло в перечень нежелательных организаций базирующийся во Франции центр Reforum Space Paris.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность оппозиционной грузинской политической партии «Дроа!».
На прошлой неделе Министерство юстиции пополнило перечень нежелательных организаций одиннадцатью неправительственными структурами из США, Германии, Украины и других стран.
В сентябре Министерство юстиции запретило работу трех неправительственных структур из Британии, Германии и с Украины.