Хинштейн: Частица мощей Дмитрия Донского прибыла в Курск

Tекст: Денис Тельманов

«Частица мощей Святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыла на священную Курскую землю! Сегодня встретили ковчег в нашем Воскресенском храме в Курске», – сообщил Хинштейн в своем канале в Max.

Губернатор подчеркнул, что для героического курского приграничья прибытие мощей играет вдвойне важную роль. Он назвал регион тысячелетним форпостом великой России, который принял удар врага и закрыл собой страну.

Мощи князя пробудут в Курске три дня. В этот период каждый верующий сможет прийти в храм и поклониться им.

В сентябре ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил России для последующей передачи военнослужащим в зоне проведения спецоперации.