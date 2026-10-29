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Путин указал на объединяющие православие и ислам моральные ценности
Путин: Общие моральные ценности объединяют представителей православия и ислама
Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка заявил, что представителей православия и ислама объединяют общие моральные ценности, и назвал это чрезвычайно важным.
Российский лидер рассказал историю о беседе с иностранными гостями на приеме в Кремле, передает РИА «Новости».
По словам президента, он обратил внимание своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси на то, что много лет назад в этом же зале принимал тогдашнего лидера Египта Хосни Мубарака.
«И вот господин президент Мубарак, глядя на стены зала, где мы вчера сидели, начал мне все рассказывать по библейским сюжетам», – вспомнил Путин, признавшись, что был крайне удивлен.
«Я его спросил: господин президент, откуда вы, человек, который исповедует ислам, вот все так хорошо знаете? А вдруг он мне отвечает: а у нас это все одно и то же, что в Коране, что в Библии, практически одно и то же», – рассказал президент.
Путин подчеркнул, что в основе обеих религий лежат одни и те же моральные ценности, что в значительной степени всех объединяет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Российский лидер выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития двустороннего сотрудничества.
В среду Путин провел в Грановитой палате Кремля торжественный прием для участников саммита.