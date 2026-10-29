Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии по старости до 29,9 тыс. рублей

Глава Минфина сообщил о двойной индексации страховых пенсий в следующем году

Tекст: Денис Тельманов

«Средний размер пенсии по старости на конец 27-го года составит 29 904 рублей», – сказал Силуанов во время представления проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы в Госдуме, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в следующем году страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции за текущий год, который оценивается в 6,8%. С 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3% в соответствии с прогнозом роста зарплат.

По словам министра, если фактические показатели инфляции и динамики зарплат по итогам года разойдутся с прогнозами, власти скорректируют динамику индексации. Силуанов подчеркнул, что в проект бюджета на ближайшие три года заложены все необходимые средства на выполнение социальных обязательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на три года.

В начале месяца заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о возвращении к двойной индексации пенсий после длительного перерыва.

В начале октября Силуанов сообщил о планах повышения пенсионных выплат в два этапа.