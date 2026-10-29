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Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии по старости до 29,9 тыс. рублей
Глава Минфина сообщил о двойной индексации страховых пенсий в следующем году
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2027 года средний размер пенсии по старости в стране достигнет 29,9 тыс. рублей.
«Средний размер пенсии по старости на конец 27-го года составит 29 904 рублей», – сказал Силуанов во время представления проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы в Госдуме, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в следующем году страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на уровень инфляции за текущий год, который оценивается в 6,8%. С 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3% в соответствии с прогнозом роста зарплат.
По словам министра, если фактические показатели инфляции и динамики зарплат по итогам года разойдутся с прогнозами, власти скорректируют динамику индексации. Силуанов подчеркнул, что в проект бюджета на ближайшие три года заложены все необходимые средства на выполнение социальных обязательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на три года.
В начале месяца заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о возвращении к двойной индексации пенсий после длительного перерыва.
В начале октября Силуанов сообщил о планах повышения пенсионных выплат в два этапа.