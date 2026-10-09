В России после длительного перерыва вернулись к двум индексациям пенсий

Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

Tекст: Татьяна Косолапова

На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

«Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

«Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.