У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Профессор Сафонов сообщил о повышении пенсий с 1 октября
С 1 октября у граждан, достигших 80 лет, и у тех, кто получил первую группу инвалидности, вырастут пенсионные выплаты, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Для пенсионеров, которым в сентябре 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», – сказал он ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пенсионерам с первой группой инвалидности пересчитали размер ежемесячных выплат. Лантратова назвала условие для получения 25-процентной надбавки к пенсии.
Министр Котяков сообщил, что единое пособие планируется проиндексировать на 6,8% с января 2027 года.