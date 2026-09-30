У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Лантратова назвала сроки ожидания медпомощи по полису ОМС
В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) ожидание приема терапевта, педиатра, врача общей практики не должно превышать 24 часа с момента обращения, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Лантратова уточнила, что время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС не может превышать 24 часа с момента обращения.
«В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста – в течение 14 рабочих дней», – сообщила она ТАСС.
Для исследований при первичной помощи так же установлены нормативы сроков: для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики, а также для КТ, МРТ и ангиографии вне особых случаев – те же 14 рабочих дней.
При этом плановая специализированная помощь, госпитализация должна быть организована не позднее 14 рабочих дней после направления.