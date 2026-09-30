Лантратова назвала сроки ожидания медпомощи по полису ОМС

Tекст: Катерина Туманова

Лантратова уточнила, что время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС не может превышать 24 часа с момента обращения.

«В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста – в течение 14 рабочих дней», – сообщила она ТАСС.

Для исследований при первичной помощи так же установлены нормативы сроков: для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики, а также для КТ, МРТ и ангиографии вне особых случаев – те же 14 рабочих дней.

При этом плановая специализированная помощь, госпитализация должна быть организована не позднее 14 рабочих дней после направления.



