Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения

Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям

Tекст: Катерина Туманова

Участившиеся случаи нападения медведей на людей объясняются климатическими изменениями, ростом популяции и сокращением кормовой базы, передает РИА «Новости». Красников подчеркнул, что эти факторы заставляют хищников расширять ареал обитания.

«Безусловно, наука может это объяснить. Медведи заметны, потому что они нападают на людей, но, если посмотреть, у нас и другие животные приходят, и лисы приходят в город, и волки тоже достаточно частыми являются посетителями, иногда и тигров видим», – сказал он.

По словам главы РАН, нехватка пищевых запасов вынуждает животных искать новые территории. Он отметил, что для каждого региона необходимо вырабатывать индивидуальные рекомендации, учитывая изменения кормовой базы и численности медведей. К тому же потепление климата в России приводит к изменению миграции животных.

Шорский шаман и охотник Игорь Идимешев в беседе с ТАСС указал, что в этой ситуации нет никакой мистики.

«Именно чистое воздействие человека. Причина нападения медведей кроется в бесчеловечном отношении к природе. Мы в ходе своей деятельности внесли дисгармонию в природу», – заявил он.

Идимешев пояснил, что из-за нарушения пищевой среды сначала ушли лоси, а затем медведи остались без кормовой базы.

Шаман рассказал, что в традициях шорцев медведя называют «великим человеком» и с уважением относятся к животному. Охотникам, добывшим зверя, традиционно дарили оберег из когтя.

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