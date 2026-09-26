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При ночной атаке на Ростовскую область пострадали пять человек
Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на города Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали – один человек в Таганроге и четверо в Азове, среди них один ребенок в результате падения БПЛА на жилые дома. Все пострадавшие госпитализированы», – написал он в Max-канале.
Слюсарь уточнил, что системы ПВО сбили более 30 беспилотников в небе над Ростовской областью.
Дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Азове, а также в трех районах региона – Азовском, Мясниковском и Неклиновском.
В Азове падение обломков БПЛА привело к повреждению многоквартирных и частных домов, промышленных объектов, школы, дворца культуры и автомобилей.
В Ростове-на-Дону также зафиксированы повреждения нескольких машин.
Губернатор предупредил, что силы ПВО продолжают работу, опасность новых атак беспилотников сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили в ночь на 22 сентября более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью. Обломки беспилотника 24 сентября повредили здания нефтебазы, а на следующий день Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА.