Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Силы ПВО уничтожили ночью более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью
Силы ПВО сбили более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью
В ночь на вторник силы ПВО уничтожили более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА в семи районах области: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – написал он в оперативной сводке.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях ночной дрон-атаки уточняется и будет дополняться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 20 сентября Слюсарь сообщил об уничтожении около 120 дронов над Ростовской областью, на следующую ночь над регионов сбили 50 дронов ВСУ. Дроны ВСУ 17 сентября попали в подстанцию Ростова-на-Дону и обесточили часть города.