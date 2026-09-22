Силы ПВО уничтожили ночью более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

Силы ПВО сбили более 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

Tекст: Катерина Туманова

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА в семи районах области: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском, Азовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – написал он в оперативной сводке.

Слюсарь добавил, что информация о последствиях ночной дрон-атаки уточняется и будет дополняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 20 сентября Слюсарь сообщил об уничтожении около 120 дронов над Ростовской областью, на следующую ночь над регионов сбили 50 дронов ВСУ. Дроны ВСУ 17 сентября попали в подстанцию Ростова-на-Дону и обесточили часть города.