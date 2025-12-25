Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Российские ученые получили Эховирус-1 для лечения меланомы и рака груди
В России учеными выделен новый вариант вируса, который проявил выраженную активность против клеток меланомы и рака молочной железы, сообщили на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года.
Ученые Центра высокоточных генетических технологий для медицины разработали новый вариант вируса, который уничтожает меланомы клеток и рак груди, пишет ТАСС.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о модифицированном штамме Эховируса-1 с повышенной онколитической активностью и повышенной безопасностью.
Голикова отметила, что «онколитические вирусы, способные избирательно повреждать опухолевые клетки, открывают новые возможности таргетной терапии и снижения токсичности лечения». Новый штамм обещает сделать будущие онковакцины более эффективными и мягкими в отношении пациентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Татьяна Голикова заявила , что Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона и планирует начать доклинические исследования.
Напомним, что первая партия российских онковакцин для лечения меланомы будет применяться среди пациентов в 2026 году. А Центр Гамалеи уже выпустил первые тестовые партии вакцины от рака.