ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Кипрское председательство в Совете ЕС распространит пересмотренные тексты в ближайшие часы, после чего они будут рассмотрены постоянными представителями стран Евросоюза на заседаниях в среду и пятницу, передает РИА «Новости».

По словам источника агентства, постпреды ЕС планируют согласовать пакет до понедельника 23 февраля, чтобы главы МИД стран сообщества могли окончательно утвердить его на своем заседании и ввести в действие к 24 февраля.

Собеседник агентства уточнил, что заседания на этой неделе в среду и пятницу будут посвящены согласованию деталей пакета с целью его утверждения и введения к годовщине начала спецоперации на Украине.

Венгрия настаивает на исключении российских спортивных функционеров из санкционного списка Евросоюза.

Европейские чиновники задерживаются с подготовкой двадцатого пакета антироссийских санкций.

Евросоюз обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.