Intelligence Online: Сбор Парижем данных у наемников на Украине обеспокоил Киев
Французские разведчики начали опрашивать наемников о боевых действиях на Украине, что вызвало тревогу у киевских властей, пишет Intelligence Online.
Как сообщает Intelligence Online, французские спецслужбы, в частности генеральное управление внутренней безопасности и главное управление внешней безопасности, интересуются деталями проведения военных операций, передает РИА «Новости».
В публикации подчеркивается, что французские разведчики стремятся получить информацию об опыте французских добровольцев на украинском фронте. Киев выражает обеспокоенность подобной активностью, опасаясь возможных утечек важной информации о ходе боевых действий.
В августе бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.