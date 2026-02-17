ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на жизненно необходимые препараты для лечения онкологических заболеваний и нейтропении, сообщает пресс-служба ведомства. В перечень ЖНВЛП с 2026 года были включены оригинальные препараты с МНН «Даролутамид», «Лорлатиниб», «Капивасертиб» и биоаналог «Пэгфилграстим».

По результатам экономического анализа, среднее снижение составило 31% от средней стоимости реализации в 2025 году и 58% от минимальных цен в референтных странах.

Цена на препарат «Нубека» с МНН «Даролутамид» для лечения рака предстательной железы согласована на уровне на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены в 2025 году. Препарат «Лорвиква» с МНН «Лорлатиниб», применяемый при немелкоклеточном раке легких, стал дешевле на 20% от средней стоимости в 2025 году и на 35% и 43% от минимальных цен в референтных странах.

Стоимость препарата «Акдайна» с МНН «Капивасертиб», который назначается при раке молочной железы, снижена на 78% относительно минимальной цены в референтных странах и на 63% от средней стоимости в 2025 году. Российский биоаналог «Поэксо» с МНН «Пэгфилграстим», используемый для снижения продолжительности и частоты нейтропении, теперь стоит на 5% ниже средней цены в 2025 году и на 17% ниже минимальной цены оригинального препарата в референтных странах.

Ранее во вторник партия «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

До этого Минздрав России выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для терапии рака головы и шеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разрабатывают новые препараты для борьбы с аутоиммунными болезнями и лечения онкологических заболеваний без химиотерапии.