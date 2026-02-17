Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел вечером 16 февраля в районе поселка Плеханово, передает 71.ru. Медики прибыли по вызову к мужчине, у которого, предположительно, остановилось сердце, но на момент приезда он уже не подавал признаков жизни. Родственники настаивали на реанимации, несмотря на отсутствие шансов.

Бригада скорой помощи пыталась проводить реанимационные мероприятия в течение четырех часов. Все это время толпа цыган не позволяла медикам выйти из автомобиля, угрожая им. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции и главы табора, которые объяснили собравшимся невозможность оживления умершего.

После того как медики покинули место происшествия, цыгане проследовали за ними к моргу, где продолжили требовать реанимации. В региональном Следственном комитете заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Джалилабадского района Азербайджана Хаяла Гулиева признали умершим по ошибке и доставили в морг. В Курской области медработников привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибочное констатирование смерти пациентки, которая затем очнулась в морге.