Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.55 комментариев
Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян
Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами на территории ереванского мемориала жертв геноцида армян «Цицернакаберд», ей попытались помешать возложить цветы.
Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».
На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».
Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.