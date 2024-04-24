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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Новая оппозиция Санду сформировалась в Москве

    Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    24 апреля 2024, 19:30 • Новости дня

    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян

    Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами на территории ереванского мемориала жертв геноцида армян «Цицернакаберд», ей попытались помешать возложить цветы.

    Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».

    На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».

    Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.

    23 апреля 2024, 06:52 • Новости дня
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ

    Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ

    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

    Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.

    Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.

    Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».


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    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

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    23 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Turkish Airlines выпустила памятку для российских пассажиров, следующих из Стамбула в ряд стран Латинской Америки.

    Новые правила касаются рейсов, прибывающих в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, передает «Газета.ru».

    Пассажиры, не соответствующие требованиям, могут столкнуться с проблемами при посадке на рейс. В частности, необходимо иметь единый или сквозной номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, предъявить подтверждение бронирования гостиницы.

    Также следует иметь при себе кредитную карту и достаточное количество денежных средств. Пассажиры должны соблюдать соответствие между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы и провезти с собой багаж, помимо ручной клади.

    Помимо этого, путешественникам необходимо предъявить нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.

    Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство рекомендовало россиянам в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

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    23 апреля 2024, 02:56 • Новости дня
    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines

    Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines

    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines
    @ Rupert Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки, россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», заявило российское посольство в Анкаре.

    Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.

    Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».

    Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».

    Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.

    «Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.

    Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

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    22 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Алиев оценил развитие отношений Москвы и Баку

    Президент Азербайджана Алиев заявил, что доволен отношениями Москвы и Баку

    Алиев оценил развитие отношений Москвы и Баку
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен развитием связей Баку и Москвы.

    По его словам, встреча с Путиным даст новый импульс развитию отношений Москвы и Баку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин и Алиев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.

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    23 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Первый пограничный столб установлен на границе Азербайджана и Армении
    Первый пограничный столб установлен на границе Азербайджана и Армении
    @ @Nikol Pashinyan

    Tекст: Александра Юдина

    Первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

    Отмечается, что 23 апреля на границе между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб, передает РИА «Новости».

    Также известно, что работы экспертных групп двух стран продолжаются.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

    Коментарии (9)
    23 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Армении отказался приехать в Россию на встречу по безопасности

    Арменпресс: Секретарь Совбеза Армении Григорян не поедет в Россию на встречу представителей по безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Россию на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает агентство Арменпресс.

    Отмечается, что 12-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге 24–25 апреля, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

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    23 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    В Ереване выступили против передислокации российских миротворцев в Армению из Карабаха

    Депутат Ханданян: Российские миротворцы не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миротворцы, которые вышли из Нагорного Карабаха, не могут быть передислоцированы в Армению, заявил глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

    Он считает, что российские миротворцы не должны и не могут оставаться в Армении в любом случае, передает ТАСС.

    Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщил, что российские миротворцы из Карабаха направились во временные пункты дислокации в Сюникскую область Армении для их закрытия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия выводит миротворцев из Карабаха.

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    23 апреля 2024, 08:25 • Новости дня
    Россиянам дали совет на случай отказа в полете со стороны Turkish Airlines

    Посольство РФ посоветовало россиянам идти в суд при отказе в полете со стороны Turkish Airlines

    Tекст: Ольга Никитина

    Посольство России в Турции рекомендует согражданам, которым Turkish Airlines отказал в транзитном полете в Латинскую Америку, подавать иски против авиакомпании.

    «Турецкие авиалинии» в последнее время часто отказывают россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки, ссылаясь на правила въезда этих стран.

    Посольство РФ в Анкаре считает, что такие отказы незаконны, и советует россиянам, столкнувшимся с подобной ситуацией, подавать иски против Turkish Airlines по месту жительства. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

    Кроме того, посольство рекомендует незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать отказ в посадке на рейс, включая видео- и фотосъемку, запись разговора с представителями авиакомпании.

    В диппредставительстве РФ отметили, что авиакомпания Turkish Airlines не предоставляет российским пассажирам, которым отказано в посадке на рейсы в Латинскую Америку, никаких письменных объяснений причин этого.

    Кроме того, сотрудники Turkish Airlines порой ведут себя с россиянами «откровенно некорректно», а дипломаты из российских консульств не имеют права проходить в транзитную зону аэропорта Стамбула и, следовательно, не могут на месте защищать права россиян.

    Также в посольстве заявили, что россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг» Turkish Airlines.

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    23 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Граждане Армении перекрыли трассу в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа граждан в Армении перекрыла трассу Армения – Грузия у озера Севан, протестуя против делимитации границы с Азербайджаном.

    В настоящее время на месте скопилось большое количество машин в обе стороны, однако полиция пока не предпринимает действий по разблокированию трассы, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, к чему приведет демаркация армяно-азербайджанской границы.

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    22 апреля 2024, 09:26 • Новости дня
    Турция собралась «окончательно решить вопрос» с иракской границей

    Hurriyet: ВС Турции проведут комплексную операцию на границе с Ираком

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция планирует комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут турецкие СМИ.

    Источник газеты Hurriyet рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении «закрыть круг, который обеспечит безопасность» границы Турции с Ираком. «Даст Бог, этим летом мы окончательно решим вопрос, связанный с нашей иракской границей», – приводит издание слова турецкого лидера, которые привел информированный источник.

    Как ожидается, операция, которая будет проведена совместно с центральным правительством Багдада, администрацией Эрбиля и шиитским народным ополчением «Хашд аш-Шааби», начнется после визита президента Турции в Ирак, передает РИА «Новости».

    Еще в начале марта газета Hurriyet писала, что ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана.

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    23 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Алиев: Армения и Азербайджан имеют «общее понимание» о мирном соглашении
    Алиев: Армения и Азербайджан имеют «общее понимание» о мирном соглашении
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянская и азербайджанская стороны имеют «общее понимание» о том, каким должно быть мирное соглашение, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

    Стороны находятся «ближе к решению вопроса» о подписании мирного соглашения, «чем когда-либо прежде», сказал Алиев, передает РИА «Новости».

    По его словам, несколько лет назад не было достигнуто соглашения по Мадридским принципам, теперь же есть общее понимание того, как должно выглядеть соглашение о мире. Остается лишь проработать детали, но Баку и Еревану нужно время на это.

    Ранее в апреле Армения передала Азербайджану четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы на участке в Тавушской области.

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    22 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле сказали, что обсудят Путин с Алиевым на встрече в понедельник

    Песков: У России и Азербайджана есть возможности расширения торгово-экономического потенциала

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Азербайджан обладают потенциалом для расширения торгово-экономических отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что эти вопросы будут обсуждаться на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    «Азербайджан – наш хороший торгово-экономический партнер», – передает ТАСС слова Пескова.

    Представитель Кремля напомнил, что Россия является третьим торгово-экономическим партнером Азербайджана после Италии и Турции.

    Песков назвал Азербайджан «большим соседом» России, «другом, партнером и союзником». У России и Азербайджана много общих интересов, указал он, добавив, что имеется большой потенциал для сотрудничества, а также богатые традиции двусторонних отношений. С обеих сторон, подчеркнул представитель Кремля, имеется желание всячески продолжать и развивать эти отношения.

    Также Песков сообщил, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе возможного в скором времени личного контакта смогут обсудить актуальные вопросы.

    Напомним, в понедельник Путин встретится с Алиевым.

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    22 апреля 2024, 08:16 • Новости дня
    Сообщение об отказе турецких банков открывать счета россиянам опровергли

    Источник: Госбанки Турции по-прежнему открывают счета россиянам

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения о массовых отказах в открытии банковских счетов для россиян в Турции не соответствуют действительности, сообщил источник в одном из госбанков страны.

    По его словам, массовой ситуации с отказами открывать банковский счет россиянам в Анкаре нет, для открытия нового счета нужно предоставить документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита, передает РИА «Новости».

    Таким образом источник опроверг недавнюю информацию о том, что россиянам в Турции массово отказывают в открытии счетов в банках, в частности речь шла о госбанке «Зираат».

    До этого российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.

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    23 апреля 2024, 13:00 • Новости дня
    Эрдоган оценил важность урегулирования ситуации в Газе для исламского мира

    Tекст: Александра Юдина

    Урегулирование ситуации в секторе Газа остается важнейшим вопросом для исламского мира и требует его мобилизации, заявил после возвращения из Ирака президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, Газа является местом, где исламский мир должен сообща искать решение и вырабатывать реалистичную и эффективную политику, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    Эрдоган заверил, что продолжит обсуждать эти вопросы с представителями ХАМАС (радикальное палестинское движение) и с лидерами многих стран.

    Также турецкий лидер призвал Армению работать над дорожной картой отношений с Турцией с учетом современных реалий.

    Эрдоган отметил, что «окно возможностей не будет открыто всегда и необходимо эффективно использовать момент».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения.

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