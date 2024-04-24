Жену Пашиняна враждебно встретили у мемориала жертв геноцида армян

Жену Пашиняна встретили оскорбительными возгласами у мемориала жертв геноцида армян

Tекст: Вера Басилая

Недовольные политикой Никола Пашиняна армяне встретили его супругу в Цицернакаберде с оскорбительными криками «Никол – убийца», «Никол – турок», «Армения без турок».

На видеокадрах, которые опубликовало Sputnik Армения, видно, как Акопян подошла к Вечному огню с младшей дочерью под усиленной охраной. Она смогла возложить цветы только после вмешательства полиции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и пришло время «отбросить беспочвенные воспоминания».

Со своей стороны, Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения начала готовиться к пересмотру отношения к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей.