Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.0 комментариев
Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».
Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.