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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    14 комментариев
    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня

    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе

    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

    23 апреля 2024, 06:52 • Новости дня
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ

    Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ

    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

    Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.

    Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.

    Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».


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    23 апреля 2024, 02:56 • Новости дня
    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines

    Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines

    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines
    @ Rupert Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки, россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», заявило российское посольство в Анкаре.

    Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.

    Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».

    Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».

    Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.

    «Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.

    Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

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    21 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции

    Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты в Турции ожидают реакции от МИД Турции и руководства Turkish Airlines на обращения по поводу сложностей с транзитом россиян в страны Латинской Америки через Стамбул, заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

    Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.

    Ожидается официальная реакция на обращения.

    Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

    Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.

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    20 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    Глава МИД Израиля резко отреагировал на встречу Эрдогана с представителем ХАМАС
    @ BIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

    По словам Каца, «Братья-мусульмане» (исламистская организация, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это «изнасилования, убийства, осквернение трупов», передает РИА «Новости».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и вопрос доставки в сектор гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек.

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    22 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Алиев оценил развитие отношений Москвы и Баку

    Президент Азербайджана Алиев заявил, что доволен отношениями Москвы и Баку

    Алиев оценил развитие отношений Москвы и Баку
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен развитием связей Баку и Москвы.

    По его словам, встреча с Путиным даст новый импульс развитию отношений Москвы и Баку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин и Алиев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.

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    21 апреля 2024, 07:53 • Новости дня
    Варданян впервые связался с семьей после двух недель голодовки в бакинской тюрьме

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, находящийся под стражей в Азербайджане, впервые за две недели с начала голодовки смог связаться с семьей. Об этом сообщили его близкие в среду вечером.

    «После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», – говорится в заявлении семьи, передает ТАСС.

    В ходе разговора Варданян сообщил, что всё это время находился в полной изоляции.

    «Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего. Мы всё больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», – выразили обеспокоенность родственники.

    Семья экс-министра призывает власти Азербайджана допустить к нему представителей Международного Комитета Красного Креста для оценки состояния здоровья и обеспечения необходимой медицинской помощи.

    Варданян был задержан азербайджанскими силовиками в конце сентября 2022 года при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. С 5 апреля он объявил голодовку в знак протеста против содержания под стражей без права переписки и общения.


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    23 апреля 2024, 08:25 • Новости дня
    Россиянам дали совет на случай отказа в полете со стороны Turkish Airlines

    Посольство РФ посоветовало россиянам идти в суд при отказе в полете со стороны Turkish Airlines

    Tекст: Ольга Никитина

    Посольство России в Турции рекомендует согражданам, которым Turkish Airlines отказал в транзитном полете в Латинскую Америку, подавать иски против авиакомпании.

    «Турецкие авиалинии» в последнее время часто отказывают россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки, ссылаясь на правила въезда этих стран.

    Посольство РФ в Анкаре считает, что такие отказы незаконны, и советует россиянам, столкнувшимся с подобной ситуацией, подавать иски против Turkish Airlines по месту жительства. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

    Кроме того, посольство рекомендует незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать отказ в посадке на рейс, включая видео- и фотосъемку, запись разговора с представителями авиакомпании.

    В диппредставительстве РФ отметили, что авиакомпания Turkish Airlines не предоставляет российским пассажирам, которым отказано в посадке на рейсы в Латинскую Америку, никаких письменных объяснений причин этого.

    Кроме того, сотрудники Turkish Airlines порой ведут себя с россиянами «откровенно некорректно», а дипломаты из российских консульств не имеют права проходить в транзитную зону аэропорта Стамбула и, следовательно, не могут на месте защищать права россиян.

    Также в посольстве заявили, что россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг» Turkish Airlines.

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    23 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Первый пограничный столб установлен на границе Азербайджана и Армении
    Первый пограничный столб установлен на границе Азербайджана и Армении
    @ @Nikol Pashinyan

    Tекст: Александра Юдина

    Первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

    Отмечается, что 23 апреля на границе между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб, передает РИА «Новости».

    Также известно, что работы экспертных групп двух стран продолжаются.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

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    22 апреля 2024, 09:26 • Новости дня
    Турция собралась «окончательно решить вопрос» с иракской границей

    Hurriyet: ВС Турции проведут комплексную операцию на границе с Ираком

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция планирует комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут турецкие СМИ.

    Источник газеты Hurriyet рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении «закрыть круг, который обеспечит безопасность» границы Турции с Ираком. «Даст Бог, этим летом мы окончательно решим вопрос, связанный с нашей иракской границей», – приводит издание слова турецкого лидера, которые привел информированный источник.

    Как ожидается, операция, которая будет проведена совместно с центральным правительством Багдада, администрацией Эрбиля и шиитским народным ополчением «Хашд аш-Шааби», начнется после визита президента Турции в Ирак, передает РИА «Новости».

    Еще в начале марта газета Hurriyet писала, что ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана.

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    23 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Граждане Армении перекрыли трассу в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа граждан в Армении перекрыла трассу Армения – Грузия у озера Севан, протестуя против делимитации границы с Азербайджаном.

    В настоящее время на месте скопилось большое количество машин в обе стороны, однако полиция пока не предпринимает действий по разблокированию трассы, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, к чему приведет демаркация армяно-азербайджанской границы.

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    22 апреля 2024, 08:16 • Новости дня
    Сообщение об отказе турецких банков открывать счета россиянам опровергли

    Источник: Госбанки Турции по-прежнему открывают счета россиянам

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения о массовых отказах в открытии банковских счетов для россиян в Турции не соответствуют действительности, сообщил источник в одном из госбанков страны.

    По его словам, массовой ситуации с отказами открывать банковский счет россиянам в Анкаре нет, для открытия нового счета нужно предоставить документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита, передает РИА «Новости».

    Таким образом источник опроверг недавнюю информацию о том, что россиянам в Турции массово отказывают в открытии счетов в банках, в частности речь шла о госбанке «Зираат».

    До этого российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.

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    22 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле сказали, что обсудят Путин с Алиевым на встрече в понедельник

    Песков: У России и Азербайджана есть возможности расширения торгово-экономического потенциала

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Азербайджан обладают потенциалом для расширения торгово-экономических отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что эти вопросы будут обсуждаться на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева.

    «Азербайджан – наш хороший торгово-экономический партнер», – передает ТАСС слова Пескова.

    Представитель Кремля напомнил, что Россия является третьим торгово-экономическим партнером Азербайджана после Италии и Турции.

    Песков назвал Азербайджан «большим соседом» России, «другом, партнером и союзником». У России и Азербайджана много общих интересов, указал он, добавив, что имеется большой потенциал для сотрудничества, а также богатые традиции двусторонних отношений. С обеих сторон, подчеркнул представитель Кремля, имеется желание всячески продолжать и развивать эти отношения.

    Также Песков сообщил, что Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе возможного в скором времени личного контакта смогут обсудить актуальные вопросы.

    Напомним, в понедельник Путин встретится с Алиевым.

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    23 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Алиев: Армения и Азербайджан имеют «общее понимание» о мирном соглашении
    Алиев: Армения и Азербайджан имеют «общее понимание» о мирном соглашении
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянская и азербайджанская стороны имеют «общее понимание» о том, каким должно быть мирное соглашение, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

    Стороны находятся «ближе к решению вопроса» о подписании мирного соглашения, «чем когда-либо прежде», сказал Алиев, передает РИА «Новости».

    По его словам, несколько лет назад не было достигнуто соглашения по Мадридским принципам, теперь же есть общее понимание того, как должно выглядеть соглашение о мире. Остается лишь проработать детали, но Баку и Еревану нужно время на это.

    Ранее в апреле Армения передала Азербайджану четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы на участке в Тавушской области.

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    23 апреля 2024, 13:00 • Новости дня
    Эрдоган оценил важность урегулирования ситуации в Газе для исламского мира

    Tекст: Александра Юдина

    Урегулирование ситуации в секторе Газа остается важнейшим вопросом для исламского мира и требует его мобилизации, заявил после возвращения из Ирака президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, Газа является местом, где исламский мир должен сообща искать решение и вырабатывать реалистичную и эффективную политику, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    Эрдоган заверил, что продолжит обсуждать эти вопросы с представителями ХАМАС (радикальное палестинское движение) и с лидерами многих стран.

    Также турецкий лидер призвал Армению работать над дорожной картой отношений с Турцией с учетом современных реалий.

    Эрдоган отметил, что «окно возможностей не будет открыто всегда и необходимо эффективно использовать момент».

    Эрдоган в субботу принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал «позором» для турецкого лидера его встречу с главой политбюро палестинского движения.

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    23 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    В Ереване выступили против передислокации российских миротворцев в Армению из Карабаха

    Депутат Ханданян: Российские миротворцы не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миротворцы, которые вышли из Нагорного Карабаха, не могут быть передислоцированы в Армению, заявил глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

    Он считает, что российские миротворцы не должны и не могут оставаться в Армении в любом случае, передает ТАСС.

    Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщил, что российские миротворцы из Карабаха направилась во временные пункты дислокации в Сюникскую область Армении для их закрытия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия выводит миротворцев из Карабаха.

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