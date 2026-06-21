«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.11 комментариев
Турецкая партия объявила о протестах против саммита НАТО
Народно-освободительная партия Турции проведет пятого июля масштабную акцию в Анкаре, выражая категорическое несогласие с политикой Североатлантического альянса на Ближнем Востоке.
Турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение протестных мероприятий накануне саммита Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Мероприятие на высшем уровне пройдет в столице седьмого и восьмого июля. Ранее аналогичные намерения выразила политическая сила «Родина».
«Мы встретимся пятого июля в 14.00 перед зданием первого парламента в районе Улус в Анкаре, который является символом нашей полной независимости. Призываем народ выступить против НАТО – организации преступлений и массовых убийств империалистических сил США и ЕС», – говорится в официальном заявлении.
Представители левого движения считают предстоящую встречу прямой угрозой государственному суверенитету. Они активно выступают против ближневосточной линии западного блока и призывают сторонников собираться у исторического здания Великого национального собрания.
Местные власти заранее ввели строгие ограничения в преддверии важного международного события. Администрация Анкары официально запретила любые массовые собрания и объявила дополнительные выходные дни для определенных категорий государственных служащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб-квартира Североатлантического альянса официально объявила о проведении июльского саммита в Анкаре.
Министры обороны стран НАТО встретились 18 июня в Брюсселе для подготовки к этому мероприятию.
Представители турецкой партии «Родина» ранее неоднократно выступали за выход страны из состава военного блока.