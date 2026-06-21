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    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

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    21 июня 2026, 14:18 • Новости дня

    Турецкая партия объявила о протестах против саммита НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Народно-освободительная партия Турции проведет пятого июля масштабную акцию в Анкаре, выражая категорическое несогласие с политикой Североатлантического альянса на Ближнем Востоке.

    Турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение протестных мероприятий накануне саммита Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Мероприятие на высшем уровне пройдет в столице седьмого и восьмого июля. Ранее аналогичные намерения выразила политическая сила «Родина».

    «Мы встретимся пятого июля в 14.00 перед зданием первого парламента в районе Улус в Анкаре, который является символом нашей полной независимости. Призываем народ выступить против НАТО – организации преступлений и массовых убийств империалистических сил США и ЕС», – говорится в официальном заявлении.

    Представители левого движения считают предстоящую встречу прямой угрозой государственному суверенитету. Они активно выступают против ближневосточной линии западного блока и призывают сторонников собираться у исторического здания Великого национального собрания.

    Местные власти заранее ввели строгие ограничения в преддверии важного международного события. Администрация Анкары официально запретила любые массовые собрания и объявила дополнительные выходные дни для определенных категорий государственных служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб-квартира Североатлантического альянса официально объявила о проведении июльского саммита в Анкаре.

    Министры обороны стран НАТО встретились 18 июня в Брюсселе для подготовки к этому мероприятию.

    Представители турецкой партии «Родина» ранее неоднократно выступали за выход страны из состава военного блока.

    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО

    Захарова: Целью учений НАТО стало научить Армению воевать с Россией

    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армянских военных будут учить воевать против России, именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала анонсированные Минобороны Армении военные учения Eagle Partner – 2026 с участием американских, французских и греческих солдат, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что проживающие в стране этнические армяне не собираются делить сердце пополам. По ее словам, эти люди считают оба государства общим историко-культурным пространством.

    Миротворческие маневры Eagle Partner – 2026 с участием солдат из стран НАТО стартовали в Армении 17 июня.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на системное сближение армянского руководства с государствами Евросоюза.

    Захарова также обвинила премьер-министра республики Никола Пашиняна в нарушении обещаний об отказе от враждебных шагов против Москвы.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    19 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине

    Лавров: Европа призывает к прекращению огня для спасения режима Зеленского

    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    «Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры «для привлечения России к ответственности»: «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Министр указал, что Евросоюз дал «зеленый свет» задержаниям торговых судов в открытом море, и несколько таких инцидентов уже произошло в Балтийском и Атлантическом морях. Одновременно, по его словам, западные страны закрывают глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях.

    Лавров считает, что Европа стремится как можно быстрее добиться прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте и «подморозить» конфликт без устранения его причин. После этого, заявил он, на Украину планируют ввести воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

    «Таким образом, реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами», – говорится в статье.

    Глава МИД отметил, что европейские элиты вложили в противостояние с Россией свой политический капитал и потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима и рост военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. По его словам, в Европе рассчитывают достичь боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году и до этого времени намерены тянуть паузу различными способами. Он напомнил, что начальник бельгийского генштаба в апреле цинично заявил о «нескольких годах», которые Западу дает «кровь украинцев».

    В статье подчеркивается, что единая Европа продолжает курс на экспансию, рассчитывает осваивать Украину и Молдавию и втягивает в свою орбиту Армению. Лавров добавил, что НАТО расширилась на Восток, приняв Финляндию и Швецию, а Украина рассматривается как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, которые должны действовать автономно от США и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

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    20 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

    IHA: Второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на пляже

    Tекст: Антон Антонов

    На пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын обнаружили обломки беспилотника, сообщает агентство IHA.

    Обломки дрона были найдены в пятницу в районе города Амасра, передает ТАСС со ссылкой на IHA.

    В момент обнаружения участок побережья перекрыла жандармерия. Военный аппарат оказался без боеприпасов на борту. После первичного осмотра на месте находки беспилотник отправили в Анкару для изучения специалистами.

    Это уже второй случай за последние пять дней, когда на побережье Турции находят беспилотный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

    В конце мая в Черном море беспилотник атаковал турецкий грузовой сухогруз из Одессы, экипаж получил ранения.

    По данным турецких СМИ, рухнувший в провинции Самсун беспилотник оказался украинским и сбился с курса из-за технической неисправности.

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    20 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    На побережье Черного моря в Турции уничтожили боеприпас

    Tекст: Мария Иванова

    Обнаруженный на побережье Черного моря в турецкой провинции Самсун военный боеприпас уничтожили специалисты береговой охраны.

    «После обследования установлено, что найденный предмет является военным боеприпасом. Он был обезврежен путем контролируемого подрыва», – говорится в сообщении агентства DHA.

    Подозрительный предмет нашли на берегу жители района Бафра провинции Самсун, они сообщили о находке местным властям, передает РИА «Новости».

    Прибывшие на место подразделения жандармерии оцепили территорию и ограничили доступ граждан к опасной зоне. В итоге они приняли решение уничтожать объект на месте.

    В ночь на субботу сообщалось, что на пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник.

    На пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

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    18 июня 2026, 19:01 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи Владимира Путина с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

    Эта беседа закрепила намерения турецкой стороны активно содействовать мирному процессу.

    «Несколько раундов переговоров уже состоялись. Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена», – подчеркнул чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана на полях казанского саммита.

    Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил стремление Анкары к мирному разрешению украинского кризиса.

    В прошлом году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предоставить площадку для прямых переговоров Москвы и Киева.

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    18 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ на Балтике

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушное судно Bombardier Artemis II совершило несколько маневров напротив Пскова и проследовало вплоть до побережья Финского залива.

    Небольшой самолет-разведчик, созданный на базе бизнес-джета, вылетел с военной базы в румынской Констанце. Там он размещается на постоянной основе, передает РИА «Новости».

    Проследовав на север вдоль рубежей Украины и Белоруссии, борт приступил к выполнению задач со стороны Латвии и Эстонии.

    Данное воздушное судно регулярно совершает полеты над акваторией Черного моря и вокруг Калининградской области. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО возле своих западных границ.

    Североатлантический альянс постоянно расширяет свои инициативы. Представители военного блока называют происходящее «сдерживанием российской агрессии». В свою очередь, власти России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием присутствия западных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    В мае этот борт провел патрулирование вдоль побережья Крыма до Сочи.

    В конце апреля данное воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области.

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    18 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В НАТО сообщили о первом прибытии самолета AWACS в Швецию

    Самолет AWACS НАТО впервые приземлился на территории Швеции

    Tекст: Мария Иванова

    Завершив разведывательную миссию на северном фланге, борт радиолокационного обнаружения AWACS впервые в истории совершил посадку на шведской территории.

    Самолет с системой воздушного контроля и предупреждения AWACS впервые приземлился на шведской территории, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно прибыло в страну после выполнения разведывательных задач, направленных на поддержку операций на северном фланге Североатлантического альянса.

    «Впервые самолет системы воздушного предупреждения и контроля НАТО (AWACS) совершил посадку в Швеции после разведывательной миссии в поддержку операций на северном фланге НАТО», – говорится в заявлении военного блока.

    Представители альянса подчеркнули, что подобные самолеты обеспечивают критически важное управление в рамках арктической миссии Arctic Sentry. Кроме того, они задействованы в масштабных учениях Ramstein Flag 2026, которые проходят с 8 по 19 июня.

    Напомним, Швеция официально стала 32-м членом НАТО в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

    Власти Швеции заявили об отправке истребителей Gripen для участия в миссии «Арктический часовой».

    Командование НАТО сообщило о завершении военной интеграции Стокгольма весной 2024 года.

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    20 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Турция впервые передала военный корабль собственного производства стране НАТО

    Турция впервые экспортировала корвет собственного производства для ВМС Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский флот пополнился корветом Cam. Roman, ставшим первым в истории боевым судном турецкой постройки, переданным союзнику по Североатлантическому альянсу.

    Турция впервые экспортировала военный корабль для военно-морских сил страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman, передает ТАСС.

    Торжественная церемония состоялась в Стамбуле при участии президентов обеих стран – Тайипа Эрдогана и Никушора Дана.

    «Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза», – заявил Эрдоган.

    Турецкий лидер подчеркнул важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности. Он выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством с Румынией и Болгарией в сфере борьбы с морскими минами, выразив надежду на его дальнейшее укрепление. Эрдоган также обратил внимание на то, что ключевые системы переданных кораблей, включая радары и вооружение, произведены турецкими компаниями.

    В ходе мероприятия ВМС Турции также получили патрульный корабль класса Hisar TCG Kochisar. Строительство обоих судов было реализовано в рамках национальной программы развития флота компанией Asfat, подконтрольной Министерству национальной обороны Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара решила профинансировать обновление военно-морского флота за счет экспорта вооружений.

    В мае военные моряки Турции и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря.

    До этого министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы.

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    20 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    В посольстве сообщили об отсутствии россиян в попавшем в ДТП автобусе в Турции

    Россиян среди пассажиров попавшего в ДТП микроавтобуса в Турции нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское посольство в Турции сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших или погибших в ДТП с туристическим автобусом в провинции Испарта.

    «Сегодня в провинции Испарта туристический автобус скатился с обрыва. Посольство выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет», – сказано в сообщении посольства в Telegram-канале.

    Ранее в этот день стало известно об автоаварии в районе Гелендост на трассе Испарта – Конья. По предварительной информации, водитель микроавтобуса потерял управление, после чего транспортное средство скатилось с обрыва.

    «В результате аварии из находившихся в транспортном средстве 30 пассажиров четверо погибли на месте, 26 получили ранения, в том числе пятеро –тяжелые. Это наши граждане, иностранцев, в том числе, российских туристов, по последним данным, нет», – приводит РИА «Новости» слова представителя губернаторства Испарты.

    В этот же день Генконсульство России отреагировало на сообщения об отравлении хлором в Анталье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из России в конце мая пострадали в крупном ДТП в Турции. Кроме того, в конце мая посольство в Турции сообщило о пострадавшей в ДТП с автобусом россиянке.


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    18 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    В Турции сообщили о работе над возобновлением переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция не оставляет попыток вернуть Россию и Украину за стол переговоров, однако текущая ситуация оценивается как крайне непростая, рассказал источник в турецком правительстве.

    По его словам, процесс требует значительной политической воли от всех участников, передает РИА «Новости».

    «Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников», – отметил собеседник агентства.

    Турецкие власти по-прежнему уверены, что устойчивое урегулирование возможно исключительно дипломатическим путем. Для этого Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Кроме того, в ближайшее время ожидается продолжение встреч на высоком уровне между представителями России и Турции.

    Собеседник добавил, что Москва и Анкара сохраняют активное взаимодействие по множеству направлений. Среди них торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, туризм и вопросы региональной безопасности. Регулярный диалог лидеров двух государств помогает находить решения даже для самых острых проблем международной повестки.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил готовность Турции предоставить площадку для дипломатических контактов.

    Турецкие дипломаты запланировали продолжение усилий по возобновлению стамбульского переговорного процесса.

    Президент республики Тайип Эрдоган выразил согласие принять мирные встречи любого формата.

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