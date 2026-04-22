    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня

    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    НАТО объявила о проведении саммита в Анкаре в июле

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    22 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    Tекст: Мария Иванова

    Победивший на выборах премьер Венгрии планирует усилить влияние Центральной Европы в ЕС, опираясь на общее историческое наследие времен Австро-Венгерской империи, отмечает Politico.

    Победивший на недавних выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен создать мощный альянс центральноевропейских стран, передает Politico.

    Он предложил объединить Вышеградскую группу и Славковский формат для усиления влияния региона в Евросоюзе.

    «Когда-то мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии», – заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном. Политик подчеркнул желание укрепить отношения с Веной по историческим, культурным и экономическим причинам.

    Первые зарубежные визиты в начале мая новый лидер совершит в Варшаву и Вену. В Польше он планирует перенять опыт возвращения к либеральной демократии и разморозки средств Евросоюза. Мадьяр рассчитывает получить 18 млрд евро замороженных фондов и 16 млрд евро кредитов на оборону.

    Австрийские власти позитивно оценивают инициативу Будапешта. Высокопоставленный дипломат из Вены отметил логичность укрепления сотрудничества государств региона по примеру Бенилюкса. Страны уже тесно связаны экономически: Австрия инвестировала в Венгрию более 11 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Политик заявил о планах обновить сотрудничество стран Вышеградской четверки.

    В ответ Брюссель потребовал от новой администрации выполнения 27 специальных условий.

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    22 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

    Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

    Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

    Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

    Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

    21 апреля 2026, 23:07 • Новости дня
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»

    Каллас сообщила о создании ЕС миссии в Армении для борьбы с дезинформацией

    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен создать в Армении гражданскую миссию для повышения устойчивости страны к дезинформации и кибератакам, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза создать новую гражданскую миссию в Армении, которая будет направлена на борьбу с «кампаниями дезинформации» и кибератаками. Каллас подчеркнула, что задача миссии – повысить устойчивость республики к подобным угрозам, передают «Вести».

    Она также отметила, что в мае в Ереване пройдет первый саммит Армения – Евросоюз, который, по ее словам, станет подтверждением развития партнерства между сторонами.

    «Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерства», – заявила Каллас журналистам.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении Армении подать заявку на вступление в Евросоюз после проведения необходимых реформ.

    Напомним, Каллас пообещала выделить Армении 15 млн евро для обеспечения устойчивости.

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Еревана в период проведения парламентских выборов.


    22 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

    Bloomberg: ЕК назвала вырванными из контекста слова фон дер Ляйен о Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции было неправильно истолковано, заявила официальный представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пинью, пишет Bloomberg.

    Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

    Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

    На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

    Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

    Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

    Ранее Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    20 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказ от стабильных поставок энергии с Востока вынуждает европейские предприятия переносить производство за пределы Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и без них происходит перенос производств за пределы ЕС, заявил Гашпар РИА «Новости».

    По его словам, сохранение поставок из России позволило бы сберечь рабочие места и предприятия внутри Европы.

    «Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства... Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», – подчеркнул парламентарий.

    Гашпар добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии для сохранения конкурентоспособности. Диверсификация, по его мнению, означает наличие множества вариантов, среди которых Россия может быть одним из поставщиков, а не единственным или запрещенным.

    Вице-спикер также отметил, что отказ от односторонней зависимости от сжиженного природного газа из США позволил бы Европе сохранить переговорную силу. Он заключил, что возвращение к российской нефти стало бы шагом к реалистичной энергетической политике, так как идеология не должна преобладать над экономической стабильностью граждан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал вернуть поставки российской нефти и газа. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар анонсировал судебное оспаривание запрета Евросоюза на импорт топлива из России.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Белоруссия подтвердила начало транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины
    Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться к службе после лечения
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Депутат Германова предложила уехавшему писателю Остеру сдать российские награды

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

