Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Диписточник сообщил о выборе города для следующего саммита НАТО
Турецкое правительство рассматривает Стамбул и Анталью как возможные площадки для проведения саммита НАТО в 2026 году, решение ожидается на следующей неделе.
Турция, вероятнее всего, выберет между Стамбулом и Антальей в качестве места проведения саммита НАТО в 2026 году, сообщил турецкий дипломатический источник.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что окончательное решение по месту саммита будет принято правительством в ближайшую неделю. После этого о выбранном городе официально проинформируют секретариат НАТО, передает РИА «Новости».
Дипломатический источник отметил: « Стамбул уже принимал саммит, а в Анталье недавно была проведена неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Так что опыт принятия больших мероприятий есть и в Стамбуле, и в Анталье. Скорее всего, выбор будет сделан между ними».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО демонстрировали готовность идти на уступки Дональду Трампу ради сохранения поддержки США в альянсе. Саммит НАТО превратился в показательное мероприятие, цель которого – произвести впечатление на бывшего президента США. В кулуарах саммит сравнили с потемкинской деревней, созданной специально для Трампа.