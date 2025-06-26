Bloomberg: Лидеры НАТО унижались перед Трампом ради поддержки США в альянсе

Bloomberg: Лидеры НАТО вынужденно унижались перед Трампом ряди лояльности США

Tекст: Вера Басилая

На прошедшем в Гааге саммите НАТО европейские лидеры делали все, чтобы удержать США в альянсе и не допустить сокращения военной помощи Украине. Колумнист Bloomberg Макс Гастингс отметил, что участники встречи демонстрировали лояльность и хвалили Дональда Трампа, чтобы избежать его гнева и угроз выхода Вашингтона из НАТО.

Гастингс подчеркивает, что саммит не был посвящен обсуждению глобальной стратегии, а стал площадкой для отчаянных попыток европейских членов альянса увеличить расходы на оборону и угодить американскому президенту.

«На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации.

По его словам, западные лидеры «были вынуждены унижаться, потворствовать, выражать согласие, когда в частном порядке многие с этим не согласны». Несмотря на несогласие с заявлениями Трампа, участники саммита предпочли молчать, чтобы не провоцировать его негативную реакцию.

Автор отмечает, что Европа не способна самостоятельно предоставить Украине тот уровень поддержки, который обеспечивают США.

Большинство стран НАТО едва ли будут выполнять обещания по росту военных расходов, поскольку сроки рассчитаны на десятилетия, а нынешние лидеры к тому времени могут уйти из политики.

Гастингс также указывает, что авиаудары США по Ирану якобы вызвали шок у европейских партнеров, однако на саммите в Гааге все предпочли не спорить с мнением Вашингтона.

Ранее колумнист британской газеты Times называл главной задачей саммита НАТО попытку умаслить президента США Дональда Трампа и минимизировать обсуждение сложных вопросов.

Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Гааге выразил президенту США признательность за инициативу по увеличению оборонных взносов. Также Рютте назвал Трампа «папочкой» из-за переизбытка чувств и дружелюбия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека.