МИД осудил давление США на Кубу
МИД заявил о подготовке США интервенции на Кубу
Вашингтон усиливает военное присутствие в Карибском бассейне и использует старые обвинения против Рауля Кастро для подготовки государственного переворота в островном государстве.
Российское дипломатическое ведомство решительно раскритиковало действия Вашингтона в отношении Гаваны, передает ТАСС. Американская сторона открыто демонстрирует готовность к вооруженному вмешательству во внутренние дела республики, отмечают в МИДе
Поводом для обострения стали обвинения, выдвинутые 19 мая министерством юстиции США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Они касаются поражения двух легкомоторных самолетов-нарушителей в 1996 году, в результате чего погибли четыре человека, включая трех американских граждан.
«Спустя 30 лет после этого инцидента его пытаются использовать для придания видимости легитимности беспрецедентному давлению на кубинское руководство с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней», – заявили в министерстве.
Для усиления политического нажима в регион уже прибыла американская авианосная ударная группа во главе с кораблем Nimitz. В ведомстве добавили, что подобные шаги направлены на демонстрацию возможности силовой интервенции и вызывают прямые аналогии с прошлыми событиями в Венесуэле.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель президента Дмитрий Песков назвал недопустимым давление США на руководство Кубы.