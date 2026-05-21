Осужденный за взятки экс-мэр Владимира отправился на СВО
Приговоренный к восьми годам колонии за коррупцию в похоронном бизнесе бывший градоначальник Владимира решил принять участие в боевых действиях, сообщили власти региона.
Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов сейчас находится в зоне СВО. Информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Дмитрий Викторович находится на СВО», – заявил глава региона в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».
В январе бывшего чиновника осудили за коррупцию и приговорили к восьми годам строгого режима и назначили штраф в размере 11 млн рублей. Дополнительно суд взыскал сумму полученного незаконного вознаграждения.
По данным следствия, осенью 2023 года фигурант обещал двум предпринимателям покровительство в сфере ритуальных услуг. Он расставил нужных людей на руководящие посты и способствовал принятию нормативных актов для предоставления льгот определенной компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего мэра Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Ранее, в ноябре прошлого года городская Дума отправила чиновника в отставку в связи с утратой доверия. До этого Следственный комитет предъявил Дмитрию Наумову обвинение в получении крупной взятки за содействие незаконному похоронному бизнесу.