Лавров назвал ключевой момент, без которого нет решения украинского конфликта
Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.
«Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.
Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.
«В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.
Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.