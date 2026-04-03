Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность ликвидации факторов, приведших к украинскому кризису, на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
Лавров отметил, что российская сторона подробно информировала о своих подходах, а также рассказала о ходе событий на Украине и предпринимаемых усилиях по мирному регулированию, передает РИА «Новости».
«Мы подробно информировали о принципиальных российских подходах и об эволюции ситуации в украинском кризисе, включая положение на земле и усилия по урегулированию этого конфликта на основе искоренения его первопричин. Это принципиальный вопрос», – отметил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остается основной задачей спецоперации.
Также Песков отметил, что спецоперация началась как ответ на действия киевского режима, но после вмешательства Запада приобрела иной масштаб.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.