Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров отметил, что российская сторона подробно информировала о своих подходах, а также рассказала о ходе событий на Украине и предпринимаемых усилиях по мирному регулированию, передает РИА «Новости».

«Мы подробно информировали о принципиальных российских подходах и об эволюции ситуации в украинском кризисе, включая положение на земле и усилия по урегулированию этого конфликта на основе искоренения его первопричин. Это принципиальный вопрос», – отметил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса, ранее находившихся в смертельной опасности, остается основной задачей спецоперации.

Также Песков отметил, что спецоперация началась как ответ на действия киевского режима, но после вмешательства Запада приобрела иной масштаб.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.