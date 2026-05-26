  • Новость часаФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Лавров обсудил с Рубио необходимость эвакуации дипломатов из Киева
    Госсекретарь США не исключил эскалации украинского конфликта
    Россия получила «лицемерный» ответ ОБСЕ по Старобельску
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану
    Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения СНГ по беженцам
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делают это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    2 комментария
    26 мая 2026, 09:12 • Новости дня

    Минобороны Белоруссии сообщило о начале масштабных учений тыловиков

    Командно-штабное учение с частями тылового обеспечения анонсировали в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    Белорусские военные приступили к тренировкам по тыловому обеспечению войск во время операций по кризисному реагированию с привлечением специально призванных из запаса граждан.

    Подразделения республики проведут командно-штабное учение по отработке кризисного реагирования с 26 по 28 мая, передает РИА «Новости». В масштабных маневрах примут участие военнообязанные, которых специально призвали из запаса.

    «С 26 по 28 мая под руководством заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил генерал-майора Андрея Бурдыко пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси», - отмечается в официальном заявлении.

    В военном ведомстве пояснили, что главной целью тренировок станет повышение уровня подготовки командиров всех звеньев для оперативного решения задач. При этом все практические действия по повышению живучести впервые отработают непосредственно на базе тыловой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в российские и белорусские части. Российские военные перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории республики.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    Комментарии (18)
    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Ростех объявил о создании зенитного комплекса «Цитадель» против дронов

    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    Комментарии (20)
    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (16)
    24 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.

    Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.

    «В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.

    Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.

    Комментарии (4)
    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (34)
    24 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

    Макрон предостерег Белоруссию от вовлечения в конфликт на Украине

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает канал TF1.

    Макрон во время телефонного разговора с Лукашенко, посоветовав ему избегать участия в текущих боевых действиях и улучшать отношения с Европой. передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора двух политиков.

    «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», – сообщил источник в окружении французского лидера.

    Ранее президенты Белоруссии и Франции обсудили взаимодействие Минска с европейскими странами.

    До этого Макрон выразил готовность к проведению переговоров с Владимиром Зеленским.


    Комментарии (13)
    25 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Украинские власти начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Украинские власти начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от белорусской границы, допуская возможность полной эвакуации населения, сообщили украинские СМИ.

    В населенных пунктах Волынской области, прилегающих к белорусской границе, стартовала подготовка к круговой обороне, передает украинское издание «Страна». Соответствующую информацию подтвердила глава Ковельской районной администрации Ольга Черен.

    По ее словам, местные власти также прорабатывают варианты полной эвакуации гражданского населения в случае возникновения реальной угрозы. Ранее аналогичные меры по созданию круговой обороны были анонсированы в Киевской области.

    Подобные оборонительные мероприятия разворачиваются на фоне недавних заявлений  Владимира Зеленского о возможной опасности со стороны Белоруссии.

    Власти Киевской области поручили подготовить населенные пункты к круговой обороне.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал разработку плана действий на случай наступления со стороны Белоруссии.

    До этого Зеленский приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Комментарии (3)
    25 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    @ Jackson Adkins/U.S. Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом ядерные реакторы американского боевого авианосца USS Gerald R. Ford обеспечат электричеством военную базу в Вирджинии в рамках масштабной проверки систем резервного энергоснабжения, пишет TWZ.

    Военно-морские силы США планируют использовать атомный авианосец USS Gerald R. Ford в качестве плавучей электростанции для снабжения базы на суше, сообщает TWZ. Эксперимент пройдет на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

    «Этим летом база ВМС в Норфолке будет получать энергию от авианосца. Мы намерены экспортировать энергию с корабля на базу», – заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао.

    Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A1B, общая мощность которых оценивается в 1400 мегаватт. Подобная инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов в случае потери основных источников энергии из-за атак или стихийных бедствий.

    Кроме того, энергия реакторов может применяться для опреснения воды в гуманитарных целях. Использование кораблей для снабжения берега электричеством не является новым для американских военных: начиная с 1929 года суда неоднократно привлекались для помощи гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после 326 дней в море.

    Длительность этого боевого дежурства превысила предыдущий рекорд пятидесятилетней давности.

    В конце марта корабль прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите.

    Комментарии (4)
    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    «Ростех» впервые показал новейший зенитный комплекс «Цитадель» против дронов

    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    Комментарии (13031)
    24 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обменялись мнениями касательно актуальной повестки, уделив особое внимание взаимодействию Минска с европейскими странами, сообщили СМИ.

    Беседа руководителей двух государств была организована по предложению Парижа, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого». Политики уделили внимание актуальным вызовам на европейском континенте.

    «Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским.

    Ранее белорусский лидер обсудил по телефону вопросы экономики и обороны с Владимиром Путиным.

    В январе дипломатический источник во Франции допустил возможность будущих контактов Эммануэля Макрона с российским руководством.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Daily Express: Применение российской ракеты «Орешник» напугало западные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 23:45 • Новости дня
    Белорус рассказал о вооруженном нападении польских полицейских

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший от стрельбы польских полицейских житель Белоруссии перенес пять сложных операций для сохранения ноги, впереди у него операции и реабилитация, сообщил телеканал «Беларусь 1».

    Лечение 60-летнего пациента, получившего тяжелые ранения за границей, продолжается. Инцидент произошел, когда четверо белорусов возвращались из Германии на недавно приобретенных машинах. Их колонну попытались остановить вооруженные люди в штатском на тонированных автомобилях, напоминает РИА «Новости» со ссылкой на передает телеканал «Беларусь 1».

    Польские полицейские открыли огонь без предупреждения, оставив в машине потерпевшего 29 пулевых отверстий.

    «Это был для меня шок. Остановились на парковке, и в этот момент они налетают без ничего, без мигалок, без формы. Я думал, это бандиты. Я сидел в луже крови, им было все равно. Одели наручники, посадили возле машины», – рассказал пострадавший Александр.

    После поверхностного оказания помощи в местной больнице мужчину отпустили под залог в 7 тыс. злотых (1920 долларов). По возвращении на родину у него развилась острая инфекция. Врачи в Минске экстренно провели пять многочасовых операций, чтобы спасти конечность от ампутации.

    Представители Минздрава Белоруссии подтвердили, что угроза жизни миновала. Однако пациенту предстоят долгие месяцы лечения и дополнительные хирургические вмешательства. Следственный комитет республики продолжает расследование факта безосновательного применения огнестрельного оружия.

    Напомним, 21 мая появилась информация о том, что польские силовики расстреляли машину белоруса, выпустив в нее несколько десятков пуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Польша назвала сокращение войск США предательством и нарушением обязательств

    В Польше назвали сокращение войск США предательством и нарушением обязательств

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение Пентагона отменить отправку бронетанковой бригады в Польшу вызвало у местных властей чувство предательства и усиленную тревогу за безопасность, пишут западные СМИ.

    В Польше назвали сокращение войск США предательством и нарушением обязательств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. В распоряжении издания оказалась дипломатическая телеграмма посольства США в Варшаве, в которой фиксируется эмоциональная реакция польских властей на сокращение американского контингента.

    В документе отмечается: «Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе».

    По данным телеграммы, чиновники в Варшаве сочли отмену отправки войск нарушением обязательств Вашингтона и испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу.

    Авторы телеграммы предупреждают, что недавние события могут способствовать росту антиамериканских настроений в стране и подтолкнуть к отказу от закупок американского вооружения. В качестве одного из вариантов выхода предлагается сократить крупный ротационный контингент, но при этом обеспечить более устойчивое, хотя и менее масштабное, военное присутствие США в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии численностью более 4 тыс. военнослужащих. Руководство министерства обороны Польши узнало об отмене прибытия американских солдат из сообщений прессы.

    Позже Пентагон также сократил число бригадных боевых групп США в Европе с четырех до трех до уровня 2021 года.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ростех передал ВКС новую партию истребителей Су-35С
    Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия
    Зеленский пожаловался на США из-за нехватки систем ПРО
    Японская делегация прибыла в Россию
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена ЕС
    МИД отверг обвинения Молдавии в повреждении ЛЭП
    Еврокомиссия подготовила рекордный штраф для Google

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации» – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации