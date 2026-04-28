Белоруссия и Польша провели обмен задержанными на границе
Минск и Варшава обменялись задержанными по формуле «пять на пять»
На белорусско-польской границе состоялась процедура передачи задержанных лиц, ставшая результатом длительных переговоров между спецслужбами двух стран.
О проведении операции по обмену задержанными лицами между Белоруссией и Польшей сообщает агентство БелТА. Процедура прошла на государственной границе по формуле «пять на пять».
«В настоящий момент на государственной границе между белорусской и польской сторонами проводится операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять», – отмечается в сообщении агентства.
Это событие стало итогом сложного переговорного процесса между Комитетом госбезопасности Белоруссии и Агентством разведки Польши. Диалог был инициирован в сентябре 2025 года после обращения лидеров дружественных государств к президенту Белоруссии. Александр Лукашенко лично контролировал процесс и обсуждал детали обмена с союзниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские силовики задержали гражданина Польши по подозрению в шпионаже. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал троих польских граждан.