Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией
Европейским странам придется восстановить коммуникацию с Москвой, однако ключевым остается вопрос о точных сроках возвращения к дипломатическому взаимодействию, заявил финский президент Александр Стубб.
Возвращение к полномасштабному обсуждению международных вопросов с Москвой является лишь делом времени, сказал Стубб, передает РИА «Новости».
По его словам, западные государства регулярно обсуждают форматы возможного общения с российской стороной.
«В «коалиции желающих» или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией», – подчеркнул политик.
В настоящий момент Европа делегировала эту роль Вашингтону, однако из-за ближневосточного конфликта процесс замедлился. Стубб согласился с позицией президента Эстонии Алара Кариса о необходимости открыть каналы коммуникации в будущем.
Глава государства напомнил, что Россия навсегда останется соседом Финляндии и Эстонии.
Ранее Стубб обозначал важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией. Также политик выражал надежду на возобновление двусторонних контактов.