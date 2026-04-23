  Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Избавление от русских привело Прибалтику к нашествию мусульман
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Венгрия возобновила получение российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Мнения
    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    23 апреля 2026, 20:59 • Новости дня

    Глава Евросовета призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о необходимости переходить к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

    По его словам, после того как Евросоюз одобрил предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро и согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, следующей важной задачей становится начало официальных переговоров о членстве Украины, передает «Интерфакс».

    «Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг – это официальное открытие первых кластеров переговоров по вступлению Украины в Европейский союз», – подчеркнул Кошта, выступая перед началом неформальной встречи лидеров стран ЕС на Кипре.

    Напомним, ЕС завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Ранее в Раде признали неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила невозможность присоединения Украины к Евросоюзу по действующим правилам.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Европейские политики объединились против Трампа

    @ Ansa/Us ChigiS Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивная внешняя политика и токсичные заявления американского лидера заставили европейских премьер-министров разных взглядов дистанцироваться от Вашингтона ради политического выживания, отмечает The New York Times.

    Угрозы введения пошлин, конфликт с Ираном и нападки на папу римского обрушили рейтинги Дональда Трампа в Европе, пишет The New York Times. Теперь против него выступают даже бывшие союзники среди консерваторов. Дистанцирование от Вашингтона стало политической необходимостью для многих лидеров.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес активно критикует американского лидера, что помогает ему отвлечь внимание от коррупционных скандалов и повысить собственную популярность.

    «Нет войне. Позор тем, кто защищает привилегии элит, кто поддерживает войну», – заявил политик.

    Похожая ситуация складывается в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони долгое время искала сближения с США. Она встала на сторону папы римского Льва XIV и выразила солидарность с ним после резких высказываний Трампа в адрес понтифика. Итальянский лидер назвала неприемлемыми подобные комментарии американского президента. В ответ президент США пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы.

    Отмечается, что отстранение от курса США становится общеевропейским трендом. Критика звучит со стороны правых политиков в Британии, Германии и Франции. Недавнее поражение венгерского лидера Виктора Орбана на выборах лишь подтверждает токсичность поддержки со стороны главы Белого дома, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать позицию американского президента по войне на Ближнем Востоке.

    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    @ LUKAS COCH/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК объявила о введении запрета на российские криптоплатформы

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    23 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, новый пакет ограничительных мер направлен на сокращение возможностей России вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Накануне послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву.

    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Ранее французский политик Филиппо потребовал отмены санкций против России.

    22 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс проведет встречу на высшем уровне в столице Турции летом 2026 года под председательством генсека Марка Рютте.

    Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля 2026 года, передает «Интерфакс». Об этом официально объявила штаб-квартира организации в Брюсселе.

    «Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», – отмечается в заявлении альянса. Руководить встречей будет Марк Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Турции запланировал обсуждение места проведения саммита НАТО 2026 года. Турецкое правительство рассматривало Стамбул и Анталью в качестве возможных площадок для мероприятия. США потребовали не приглашать Украину на официальные встречи саммита в Анкаре.

    23 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Анкара назвала ЕС «беспомощным игроком» после заявления фон дер Ляйен
    @ Burhan Ozbilici/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции как сопернике организации показывает утрату политического веса организации, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

    Анкара резко отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав Европейский союз «беспомощным игроком» на мировой арене, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стали слова фон дер Ляйен от 19 апреля о расширении ЕС для противодействия влиянию России, Турции и Китая, что турецкие политики восприняли как сигнал о потере ЕС политической самостоятельности.

    Челик заявил: «То, что фон дер Ляйен отнесла Турцию к числу стран, которые она позиционирует как противников Европейского союза, представляет собой действительно серьёзное идеологическое и политическое противоречие». По мнению Челика, ЕС сегодня экономически силен, но политически оказался безвольным и лишенным влияния, что проявляется во всех крупных международных конфликтах, включая вопросы по НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и спецоперацию на Украине.

    После заявления фон дер Ляйен Анкара обратилась к Еврокомиссии с запросом о разъяснении, верно ли СМИ передали слова председателя.

    Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК и турецкого дипломата, комиссия попыталась оправдаться, утверждая, что высказывание главы было вырвано из контекста.

    Отношения между Турцией и ЕС остаются сложными уже много лет. Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, но неоднократно приостанавливались и сейчас открыты всего 16 из 35 необходимых глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что «дороги Турции и ЕС могут разойтись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия назвала неправильно истолкованными слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти Евросоюз от тупика.

    Президент республики также подтвердил стратегическую цель вступления страны в объединение.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 154 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля уничтожено 154 дрона украинских военных, указало ведомство в Max.

    БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями.

    Также их поразили над Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Вечером в среду за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

    За предыдущую ночь над страной уничтожили 97 украинских дронов.

    23 апреля 2026, 13:00 • Новости дня
    Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вступил в схватку с уклонистом на высоте и рухнул вниз вместе с ним в Волынской области, сообщают украинские СМИ.

    Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.

    На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.

    На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с амнезией.

    23 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    В Финляндии предупредили об ответе России на предоставление неба дронам ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армандо Мема, член финской партии «Альянс свободы», предупредил о возможных ответных действиях Москвы в случае, если Финляндия разрешит использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников.

    Политик заявил: «Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов», передает РИА «Новости».

    Мема также выразил уверенность, что правительство Финляндии поставило страну под угрозу, сделав ее потенциальной целью для России.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    МИД Эстонии раскрыл подробности 20-го пакета санкций ЕС против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список, сообщил МИД Эстонии.

    «Еще 46 судов… будут добавлены в санкционный список», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается, что новые ограничения дадут Совету ЕС возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Сообщалось, что ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

