Глава Евросовета призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Глава Евросовета Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, после того как Евросоюз одобрил предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро и согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, следующей важной задачей становится начало официальных переговоров о членстве Украины, передает «Интерфакс».

«Теперь пришло время смотреть вперед и готовиться к следующему шагу. А следующий шаг – это официальное открытие первых кластеров переговоров по вступлению Украины в Европейский союз», – подчеркнул Кошта, выступая перед началом неформальной встречи лидеров стран ЕС на Кипре.

Напомним, ЕС завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

Ранее в Раде признали неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила невозможность присоединения Украины к Евросоюзу по действующим правилам.