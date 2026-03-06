Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие три года

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что в рамках действующих правил присоединение невозможно, передает ТАСС.

«Используемая нами процедура не приспособлена к сложным временам, в которых мы живем», – сказала она в интервью Bloomberg.

По словам чиновника, сроки интеграции напрямую зависят от способности страны провести необходимые реформы. Кос уточнила, что в вопросах верховенства закона, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов для кандидатов не предусмотрено никакого «милосердия».

По данным Bloomberg, после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве о невозможности гарантировать вступление Украины в ЕС к 2027 году, этот вопрос стал одной из главных тем обсуждения в последние недели. Европейская комиссия рассматривает сценарии поэтапного предоставления Украине прав на членство. Мнения стран Евросоюза по этому вопросу разделились: Германия и ряд других государств предупреждают о недопустимости смягчения требований к членству. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят ситуацию на саммите, назначенном на 19 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев отказалась назвать сроки вступления страны в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский заявил о технической готовности Киева стать членом объединения в 2027 году.

Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу.

Украинские власти опасаются, что страна рискует не войти в Евросоюз как минимум до выборов в Европарламент в 2029 году.