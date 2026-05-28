Шойгу: Инициатива России-США буксует из-за стремления Киева к эскалации
Российско-американские мирные договоренности тормозятся из-за отсутствия политической воли у властей Украины и их стремления к постоянной эскалации конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу во время неформальной встречи коллег по СНГ рассказал о проблемах мирного урегулирования. «Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», – отметил он, передает РИА «Новости».
Политик пояснил, что Киев избегает прекращения боевых действий, так как после этого придется нести ответственность за демографический и экономический кризисы. В частности, население страны сократилось с 52 млн человек в 1991 году до реалистичных 20 млн, из которых более трети составляют пенсионеры.
Кроме того, украинский бюджет полностью зависит от западной поддержки, которая поступает только в условиях конфликта. Дефицит торгового баланса в прошлом году достиг почти 45 млрд долларов, а в первом квартале 2026 года превысил 13 млрд долларов. Государственный долг перешел отметку в 100% ВВП, составив более 215 млрд долларов, что ставит под вопрос способность Киева расплатиться с кредиторами.
