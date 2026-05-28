Tекст: Дмитрий Бавырин

По Киеву ходят слухи, что у ВСУ скоро сменится главком. Вместо Александра Сырского, который не тянет, поставят главу президентского офиса Кирилла Буданова по кличке Мамкин пирожок, которого в России внесли в список террористов и экстремистов. А в кресло «пирожка» сядет нынешний премьер Юлия Свириденко, чье место тоже кто-нибудь займет, но это уже совсем не важно - кто, у премьера на современной Украине роль техническая.

Может, и брешут люди, но такая рокировка стала бы изящным ответом Владимира Зеленского на ситуацию, в которой он оказался.

Буданов для Зеленского, несмотря на должность, внутренний враг, которого еле терпят. Главком ВСУ - расстрельный пост, так как хороших для Киева новостей с фронта не предвидится, а плохих ожидается столько, что Мамкина пирожка будет легко турнуть из системы в любой момент за неизбежные провалы или даже посадить, если будет ерепениться. Но для начала нужно внутреннего врага отвлечь. Например, на войну.

Свириденко - это аватар Андрея Ермака, «зеленого кардинала» Украины, архитектора зеленской диктатуры. Усилиями Вашингтона этот колосс пал, однако выжил: через несколько пребывания дней в СИЗО за Ермака внесли многомилионный залог, который для его друзей во власти - сущие копейки.

Теперь он жаждет не столько мести, сколько безопасности, для чего нужно вернуть себе аппаратную власть и восстановить тандем с Зеленским, пусть и через прокладку в виде Свириденко.

Но пока что в офисе президента засел чужак, который ведет свою игру - и уже не особенно скрывает этого. С профессиональной точки зрения Буданов не имеет никакого отношения к команде юмористов-кинематографистов, захватившей Украину. Он кадровый военный разведчик и прославился в главе ГУР, став одним из немногих узлов власти, который Ермак не контролировал.

Зеленский же Мамкиного пирожка уважал и наделил уникальными полномочиями докладывать неприятную правду без риска для карьеры. Но риски все же возникли, когда Буданов как возможный кандидат в президенты по популярности обошел в социологических опросах шефа: такого криворожец не прощает.

Вероятно, кстати, что одна нога будановской популярности из того и растет, что его публичные оценки состояния Украины лучше бьются с реальностью, чем «переможная» госпропаганда. А вторая нога - из того, что он удовлетворял украинскую жажду крови:

за организацией наиболее наглых и жестоких ударов по России и ее гражданам стоял Мамкин пирожок.

Несмотря на кличку, это опасный враг и истинный мастермайнд по меркам криворожской политической школы, за что был ею ценим, пока не затмил Зеленского. Намеренно затмил.

Буданов неприлично много времени уделяет рекламе себя. В западных СМИ вышла целая серия статей о том, какой он уважаемый и эффективный руководитель. Когда в подобном зените славы, благодаря временным успехам ВСУ, находился бывший главком Валерий Залужный, с ним на повышенных тона поговорили сотрудники офиса президента - и генерал исчез со всех радаров вплоть до переезда в Лондон.

Однако отсутствие в эфире не повредило рейтингу: Залужный до сих пор остается самым популярным политиком на Украине. Буданов на втором месте - и явно своим «серебром» дорожит, потихоньку переправляя его в «золото» алхимическим (политтехнологическим то есть) путем.

Главная причина, по которой он до сих пор не в отставке, хотя раздражает шефа всем своим поведением, - риски открытой ссоры. Пока Буданов часть команды Зеленского, его проще контролировать, а обиженный экс-глава ГУР страшен и не случайно выжил в этом «террариуме единомышленников» даже при Ермаке, который терпеть его не может.

Буданов наверняка читал книги про своих легендарных коллег из специальных служб и их сейфы с папочками токсичных материалов на элиту. С его должностью и возможностями он мог бы стать на Украине королем компромата. При его амбициях - должен был стать.

Пока Зеленский полагался на препараты и геббельсовскую пропаганду, а Ермак на черную магию и большие деньги, Мамкин пирожок собирал собственный сейф - и наверняка насобирал достаточно, раз сочится политическими амбициями. Он открыто перечит воле начальника и фигурирует в утечках на Запад как тот, кто готов отдать России Донбасс ради прекращения военных действий, что должно понравиться администрации Дональда Трампа, поскольку она этого требует от Зеленского.

Даже если назначение Буданова в главкомы для дискредитации и последующего увольнения не состоится, его конфликт с криворожцем неизбежен, а с Ермаком они на ножах уже очень давно. В случае схватки в перспективе вернее ставить на Буданова, он как минимум умнее, свежее и успел понравиться Вашингтону. Однако в главном уже опоздал.

Пару дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил главу Госдепа Марко Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по «центрам принятия решений в Киеве» и необходимости в этой связи эвакуировать иностранные дипмиссии. Это не один удар, это серия ударов, которая будет возобновляться и стихать, пока не достигнет цели.

После того, что Мамкин пирожок сделал в отношении России и ее граждан, он имеет все основания считать себя одной из целей. Теперь политическая судьба теперь зависит от тех, на кого поддержка американцев и чемоданы компромата не производят вообще никакого впечатления.