  Лента новостей
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия захотела принять ядерное оружие Франции
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС
    ЦБ потребовал исполнительный лист по иску к Euroclear на 200 млрд евро
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 08:16 • В мире

    Перед смертельным ударом России в Киеве началась борьба за власть

    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    На новости о том, что Россия переходит к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве», Владимир Зеленский отреагировал разнонаправленно. Теперь его стендапы записываются на студии, от партнеров требуют «срочной реакции», а Украина ждет новых кадровых решений, включая действительно важные.

    По Киеву ходят слухи, что у ВСУ скоро сменится главком. Вместо Александра Сырского, который не тянет, поставят главу президентского офиса Кирилла Буданова по кличке Мамкин пирожок, которого в России внесли в список террористов и экстремистов. А в кресло «пирожка» сядет нынешний премьер Юлия Свириденко, чье место тоже кто-нибудь займет, но это уже совсем не важно - кто, у премьера на современной Украине роль техническая.

    Может, и брешут люди, но такая рокировка стала бы изящным ответом Владимира Зеленского на ситуацию, в которой он оказался.

    Буданов для Зеленского, несмотря на должность, внутренний враг, которого еле терпят. Главком ВСУ - расстрельный пост, так как хороших для Киева новостей с фронта не предвидится, а плохих ожидается столько, что Мамкина пирожка будет легко турнуть из системы в любой момент за неизбежные провалы или даже посадить, если будет ерепениться. Но для начала нужно внутреннего врага отвлечь. Например, на войну.

    Свириденко - это аватар Андрея Ермака, «зеленого кардинала» Украины, архитектора зеленской диктатуры. Усилиями Вашингтона этот колосс пал, однако выжил: через несколько пребывания дней в СИЗО за Ермака внесли многомилионный залог, который для его друзей во власти - сущие копейки.

    Теперь он жаждет не столько мести, сколько безопасности, для чего нужно вернуть себе аппаратную власть и восстановить тандем с Зеленским, пусть и через прокладку в виде Свириденко.

    Но пока что в офисе президента засел чужак, который ведет свою игру - и уже не особенно скрывает этого. С профессиональной точки зрения Буданов не имеет никакого отношения к команде юмористов-кинематографистов, захватившей Украину. Он кадровый военный разведчик и прославился в главе ГУР, став одним из немногих узлов власти, который Ермак не контролировал.

    Зеленский же Мамкиного пирожка уважал и наделил уникальными полномочиями докладывать неприятную правду без риска для карьеры. Но риски все же возникли, когда Буданов как возможный кандидат в президенты по популярности обошел в социологических опросах шефа: такого криворожец не прощает.

    Вероятно, кстати, что одна нога будановской популярности из того и растет, что его публичные оценки состояния Украины лучше бьются с реальностью, чем «переможная» госпропаганда. А вторая нога - из того, что он удовлетворял украинскую жажду крови:

    за организацией наиболее наглых и жестоких ударов по России и ее гражданам стоял Мамкин пирожок.

    Несмотря на кличку, это опасный враг и истинный мастермайнд по меркам криворожской политической школы, за что был ею ценим, пока не затмил Зеленского. Намеренно затмил.

    Буданов неприлично много времени уделяет рекламе себя. В западных СМИ вышла целая серия статей о том, какой он уважаемый и эффективный руководитель. Когда в подобном зените славы, благодаря временным успехам ВСУ, находился бывший главком Валерий Залужный, с ним на повышенных тона поговорили сотрудники офиса президента - и генерал исчез со всех радаров вплоть до переезда в Лондон.

    Однако отсутствие в эфире не повредило рейтингу: Залужный до сих пор остается самым популярным политиком на Украине. Буданов на втором месте - и явно своим «серебром» дорожит, потихоньку переправляя его в «золото» алхимическим (политтехнологическим то есть) путем.

    Главная причина, по которой он до сих пор не в отставке, хотя раздражает шефа всем своим поведением, - риски открытой ссоры. Пока Буданов часть команды Зеленского, его проще контролировать, а обиженный экс-глава ГУР страшен и не случайно выжил в этом «террариуме единомышленников» даже при Ермаке, который терпеть его не может.

    Буданов наверняка читал книги про своих легендарных коллег из специальных служб и их сейфы с папочками токсичных материалов на элиту. С его должностью и возможностями он мог бы стать на Украине королем компромата. При его амбициях - должен был стать.

    Пока Зеленский полагался на препараты и геббельсовскую пропаганду, а Ермак на черную магию и большие деньги, Мамкин пирожок собирал собственный сейф - и наверняка насобирал достаточно, раз сочится политическими амбициями. Он открыто перечит воле начальника и фигурирует в утечках на Запад как тот, кто готов отдать России Донбасс ради прекращения военных действий, что должно понравиться администрации Дональда Трампа, поскольку она этого требует от Зеленского.

    Даже если назначение Буданова в главкомы для дискредитации и последующего увольнения не состоится, его конфликт с криворожцем неизбежен, а с Ермаком они на ножах уже очень давно. В случае схватки в перспективе вернее ставить на Буданова, он как минимум умнее, свежее и успел понравиться Вашингтону. Однако в главном уже опоздал.

    Пару дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил главу Госдепа Марко Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по «центрам принятия решений в Киеве» и необходимости в этой связи эвакуировать иностранные дипмиссии. Это не один удар, это серия ударов, которая будет возобновляться и стихать, пока не достигнет цели.

    После того, что Мамкин пирожок сделал в отношении России и ее граждан, он имеет все основания считать себя одной из целей. Теперь политическая судьба теперь зависит от тех, на кого поддержка американцев и чемоданы компромата не производят вообще никакого впечатления.

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

