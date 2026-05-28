Мендель обвинила Зеленского в попытке загнать Вашингтон в угол
Владимир Зеленский своим письмом президенту США Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
Украинский лидер своим обращением к Дональду Трампу создал проблемы для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила крайнее недовольство сложившейся ситуацией.
«Зеленский отклонил множество мирных предложений, сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии», не смог создать надежную систему защиты своего народа, а теперь требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником», – написала она в соцсети.
Ранее стало известно об отправке послания американскому руководству с просьбой расширить поставки комплексов ПВО. Наибольшая нехватка наблюдается в сегменте ракет PAC-3. При этом текущие объемы военной помощи со стороны НАТО признаны Киевом недостаточными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер направил Дональду Трампу письмо с описанием критической нехватки систем противовоздушной обороны.
Двумя днями ранее Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства американских средств ПРО.
В начале мая бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила политика в создании мафиозной структуры на Украине.