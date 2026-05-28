  Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Перед смертельным ударом России в Киеве началась борьба за власть
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия захотела принять ядерное оружие Франции
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС
    ЦБ потребовал исполнительный лист по иску к Euroclear на 200 млрд евро
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 08:59 • Новости дня

    Вице-премьер Италии Таяни счел вступление Балкан в ЕС приоритетнее Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рим официально поддерживает интеграцию Киева в европейское сообщество, однако первоочередной задачей считает принятие государств Балканского полуострова, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Таяни в ходе неформальной встречи европейских министров в Лимасоле отметил, что итальянское правительство выступает за присоединение Киева к европейскому блоку, но отдает предпочтение балканским государствам, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RAI Radio-1.

    «Мы поддерживаем процесс вступления Украины в Европейский союз, но не должны забывать, что есть и другие страны-кандидаты. Для нас в приоритете остаются Балканы», – подчеркнул Таяни.

    Политик также отметил готовность Рима помочь Украине и Молдавии начать процесс евроинтеграции. При этом он напомнил претендентам о необходимости искоренения коррупции и строгого соблюдения всех правил европейского сообщества.

    Заявление прозвучало на фоне резкой критики украинской интеграции со стороны партии «Лига», входящей в правящую коалицию Италии. Представители политической силы предупредили об огромном экономическом и социальном ущербе от такого шага. Итальянская оппозиция уже обвинила союзников правительства в пророссийских взглядах и указала на раскол во власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Италии представил документ с предложениями по ускорению вступления балканских стран в Евросоюз.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг идею сокращенной процедуры интеграции Киева.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена объединения.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    27 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству настроиться на затяжное противостояние, которое может продлиться еще два-три года, сообщают украинские СМИ.

    По данным источников в украинском правительстве Telegram-канала Insider UA, Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта, передает «Газета.Ru».

    Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования. Кроме того, упоминается «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Сообщается, что российские силы к осени намерены выйти на границы Донбасса.

    Информацию о подготовке к затяжному противостоянию также подтверждает издание The Economist. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, журналисты отмечают, что Зеленский дал указание готовиться к двум-трем годам боевых действий.

    В марте Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал информацию о подготовке к длительному конфликту фейком.

    27 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором описал ситуацию с обеспечением противовоздушной обороны на Украине.

    В послании Зеленский рассказал о критической нехватке систем ПВО и акцентировал внимание на острой потребности страны в таких средствах, передает ТАСС.

    О существовании этого письма стало известно украинскому изданию «Общественное» от советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

    Ранее украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами.

    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО.

    Американское издание Military Watch Magazine писало, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    27 мая 2026, 13:43 • Новости дня
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Опираясь на данные национальной разведки, Хельсинки признал неправдоподобной версию западных СМИ о том, что Москва с помощью помех якобы намеренно перенаправляет украинские беспилотники в Финляндию.

    Финский лидер Александр Стубб прокомментировал недавние инциденты с появлением беспилотников на территории страны, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что доверяет данным национальных ведомств больше, чем статьям иностранных газет.

    «Начнем с того, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к силам обороны, ВВС и разведке, чем к Telegraph. И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии», – заявил политик.

    Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, в котором утверждалось, что Москва якобы использует помехи GPS для изменения курса украинских аппаратов в сторону стран НАТО.

    С конца марта местные власти несколько раз сообщали об обнаружении дронов. Расследования показали, что аппараты имеют украинское происхождение, при этом как минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Финляндии обновило инструкции безопасности из-за прилетов украинских беспилотников.

    Президент страны Александр Стубб исключил наличие прямой военной угрозы государству.

    Ранее Хельсинки и Таллин потребовали от Киева полного прекращения полетов дронов над своими территориями.

    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    27 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Воздвижевку в Запорожской области.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Рубежным и Старицей в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

    Противник потерял свыше 165 военнослужащих, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ возле Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Красного Лимана, Пришиба в Донецкой народной республике (ДНР), Смородьковки, Гусинки, Нового Мира, Осиново, Грушевки и Моначиновки в Харьковской области.

    ВСУ потеряли при этом до 190 военнослужащих, британскую бронемашину Snatch и бронемашину «Новатор», а также американскую 155-мм гаубицу М114, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, спецназначения и нацгвардии поблизости от Новопавловки в Днепропетровской области, Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    Ранее они освободили Добропасово в Днепропетровской области, также освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    27 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана к сближению с Евросоюзом противоречит участию страны в Евразийском экономическом союзе, поскольку эти процессы полностью исключают друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на невозможность одновременной интеграции Армении с Европейским союзом и членства в ЕАЭС, передает ТАСС.

    «Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    По словам Пескова, предстоящие встречи в рамках Евразийского экономического союза будут непростыми. Он отметил, что помимо традиционных вопросов интеграции, участникам предстоит обсудить сложную ситуацию, сложившуюся вокруг Армении.

    Представитель Кремля также напомнил о принятом в республике законе, который юридически обязывает правительство и государственные органы ориентироваться на сближение с Европой. Эта тема, безусловно, станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах, добавил он.

    Песков предупредил Ереван об утрате преференций из-за интеграции в европейские структуры.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    27 мая 2026, 16:55 • Новости дня
    The Economist сообщил о росте авторитаризма режима Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский The Economist отметил, что на Украине все больше оформляется авторитарный стиль управления и использование подконтрольных медиа для давления на политических оппонентов и антикоррупционных следователей.

    Глава Украины Владимир Зеленский все чаще прибегает к авторитарным методам управления, атакуя политических оппонентов и подавляя антикоррупционные расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.

    В статье из Лондона говорится: «Он очень чувствителен к критике. Как говорят источники в его окружении, вместо того чтобы опираться на правительство, объединяющее наиболее талантливых людей, он сместился ко все более отстраненному византийскому стилю управления».

    Издание отмечает, что офис Зеленского контролирует значительную часть медиапространства на Украине, включая анонимные аккаунты в социальных сетях, которые используются для очернения оппонентов. При этом деятельность антикоррупционных следователей, по данным журнала, подрывается встречными расследованиями.

    The Economist также передает слова неназванного высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который заявляет, что Зеленский не терпит сильных людей и выстроил вокруг себя культ личной лояльности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Владимира Зеленского подверглась обвинениям в авторитаризме со стороны политиков, активистов и дипломатов из-за использования чрезвычайных полномочий военного времени для преследования критиков.

    До этого украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского и его окружения замять расследование Национального антикоррупционного бюро по делу бизнесмена и соратника президента Тимура Миндича.

    Ранее The Economist уже отмечал концентрацию власти на Украине в руках нескольких неизбираемых чиновников из офиса президента.

    27 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Сербский снайпер заявил о продолжении конфликта для России после окончания СВО

    Сербский снайпер Берич заявил о продолжении конфликта для России после СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада не завершится вместе со специальной военной операцией, поскольку противник попытается расшатать ситуацию на Кавказе и в Белоруссии, заявил сербский доброволец и снайпер Деян Берич.

    По словам Берича, конфликт для России не закончится с окончанием СВО, поскольку Запад начнет поджигать на Кавказе, попробует расшатать Белоруссию, передает ТАСС.

    По его мнению, Запад нуждается в России как в источнике ресурсов для грабежа, и Североатлантический альянс не готов смириться с поражением.

    Берич отметил, что ненависть к России заложена у западных стран на генетическом уровне. Он убежден, что для противостояния этим угрозам государство должно оставаться сильным, с мощной армией и эффективными спецслужбами, внушающими страх противникам. Доброволец также обратил внимание на то, что США продолжают использовать Украину для борьбы с Москвой, несмотря на конфликты в других регионах.

    По словам снайпера, глобалисты опасаются сближения России и Китая, к которым неожиданно присоединилась КНДР. Он назвал поддержку со стороны Пхеньяна главным показателем настоящей дружбы. Берич уверен, что без американской поддержки Европа и Украина не смогут продолжать боевые действия из-за нехватки вооружений, а попытки Запада понять русскую армию обречены на провал.

    Ранее сербский доброволец рассказал о поджоге своего дома в Чехове из-за критики властей Сербии.

    Также снайпер заявил о негативном отношении сограждан к поставкам оружия Киеву.

    До этого Берич отметил участие 50 стран под руководством Запада в украинском конфликте.

    Под Сумами ликвидировали женщину-командира взвода связи ВСУ
    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива
    Посол Келин объяснил отказ журналистов Би-би-си посетить Старобельск
    В Германии запаниковали из-за перспективы наплыва украинских беженцев
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Запашный рассказал о стремлении украинских циркачей приехать в Москву

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перед смертельным ударом России в Киеве началась борьба за власть

    На новости о том, что Россия переходит к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве», Владимир Зеленский отреагировал разнонаправленно. Теперь его стендапы записываются на студии, от партнеров требуют «срочной реакции», а Украина ждет новых кадровых решений, включая действительно важные. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации