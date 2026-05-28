Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
Вице-премьер Италии Таяни счел вступление Балкан в ЕС приоритетнее Украины
Рим официально поддерживает интеграцию Киева в европейское сообщество, однако первоочередной задачей считает принятие государств Балканского полуострова, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Таяни в ходе неформальной встречи европейских министров в Лимасоле отметил, что итальянское правительство выступает за присоединение Киева к европейскому блоку, но отдает предпочтение балканским государствам, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RAI Radio-1.
«Мы поддерживаем процесс вступления Украины в Европейский союз, но не должны забывать, что есть и другие страны-кандидаты. Для нас в приоритете остаются Балканы», – подчеркнул Таяни.
Политик также отметил готовность Рима помочь Украине и Молдавии начать процесс евроинтеграции. При этом он напомнил претендентам о необходимости искоренения коррупции и строгого соблюдения всех правил европейского сообщества.
Заявление прозвучало на фоне резкой критики украинской интеграции со стороны партии «Лига», входящей в правящую коалицию Италии. Представители политической силы предупредили об огромном экономическом и социальном ущербе от такого шага. Итальянская оппозиция уже обвинила союзников правительства в пророссийских взглядах и указала на раскол во власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Италии представил документ с предложениями по ускорению вступления балканских стран в Евросоюз.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг идею сокращенной процедуры интеграции Киева.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена объединения.