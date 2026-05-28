    Зеленая фуражка – знак доблести

    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    28 мая 2026, 09:18 Мнение

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    26 мая, за два дня до того, как Россия празднует День пограничника, директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о том, как российские и белорусские пограничники и оперативные сотрудники спецслужб Союзного государства предотвратили ввоз 500 взрывных устройств, которые планировалось использовать для совершения терактов.

    А за день до этого стало известно, что пограничники предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», который прибыл в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии. На корпусе судна ниже ватерлинии были установлены магнитные мины, которые террористы планировали инициировать после того, как его резервуары будут заполнены сжиженным газом.

    Сколько человеческих жизней спасли пограничники, и какой ущерб сумели предотвратить только в результате двух этих эпизодов, а ведь общественности становятся далеко не все преступления, предотвращённые бойцами в зелёных фуражках. И у этого есть свои причины – по каждому преступлению идёт серьёзная оперативная работа с целью выявления всей цепочки исполнителей и заказчиков, которую стараются не афишировать. Люди узнают лишь об единичных эпизодах гибридной войны, которую ведёт против нашей страны коллективный Запад, в том числе и руками украинских прокси.

    В этой войне, первые удары которой принимают пограничники, нет ни правил, ни норм, ни рамок. Тут можно вспомнить, как пограничники в Псковской области перехватили значительный груз взрывчатки, спрятанной в иконах и в предметах церковной утвари.

    Украинские организованные преступные группы участвуют в производстве синтетических наркотиков и используют полученные средства для финансирования исполнителей терактов. Террор, который наши враги развернули против нашей страны, осуществляется не только с помощью взрывчатки. Александр Бортников также сообщил о производстве на Украине синтетических наркотиков, курируемом западными и украинскими спецслужбами. Так они убивают сразу двух зайцев – травят наркотиками наших сограждан, а вырученные от их продажи средства идут на финансирование терактов. И на пути наркотрафикантов также стоят наши пограничники, перехватывающие львиную долю «белой смерти».

    Нельзя не коснуться и такой важной работы органов пограничной службы, как фильтрационные мероприятия на пунктах пропуска иностранцев, позволяющие предотвратить проникновение в Россию террористов, экстремистов, криминального и подрывного элемента.

    Все хорошо знают, что первыми, кто принял бой 22 июня 1941 года, были воины-пограничники. В историю вошли беспримерные подвиги защитников Брестской крепости, гарнизонов 90-го Владимир-Волынского и 92-го Перемышльского пограничных отрядов, которые сражались до последнего. Но далеко не все знают, что российские пограничники первыми вступили в бой с формированиями киевского режима.

    21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО, боевики ВСУ огневым налётом разрушили пункт пограничной службы ФСБ России в районе станицы Митякинской Ростовской области, а затем вражеская бронегруппа вторглась на территорию России. Пограничники приняли бой и отразили нападение, нанеся потери агрессору.

    Госграница с Украиной с начала СВО по факту превратилась в линию боевого соприкосновения. Обстрелы, попытки прорыва ДРГ происходили практически ежедневно. Заместитель директора ФСБ – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов констатировал, что в первый год СВО имело место более 2000 таких инцидентов.

    За это же время наши пограничные органы обеспечили проход на российскую территорию свыше 3,5 млн беженцев – украинских граждан, спасающихся от войны и обстрелов ВСУ. При этом колоссальном объёме этот процесс отнюдь не был бесконтрольным: среди массы беженцев было выявлено более 1,5 тыс. лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

    Пограничники встречали прорывающихся на территорию России врагов в Брянской, Курской и Белгородской областях и удерживали их до подхода основных сил. Можно вспомнить, как 25 марта 2025 десять героев-пограничников остановили наступление 150 украинских боевиков Сил специальных операций ВСУ в районе села Поповка Белгородской области. Вскоре к пограничникам присоединились 15 бойцов 128-й бригады ВС РФ, после чего наши воины заставили врага отступить.

    В августе 2024 года российские пограничники первыми встретили напавших на Курскую область украинские формирования, и, несмотря на то, что самым тяжёлым вооружением в их распоряжении были ручные гранатомёты, оказали противнику жёсткий отпор, давая время для переброски сил, остановивших вражеское наступление.

    Можно вспомнить последний бой героя-пограничника майора Юрия Смолкотина. Утром 5 августа 2024 года, за день до начала полномасштабного вторжения ВСУ в Курскую область, был атакован пограничный пункт, на котором нёс службу Смолкотин. Он сумел организовать оборону, в ходе боя был дважды ранен, но продолжал вести огонь. Когда ситуация стала безнадёжной, майор приказал своим подчинённым отходить, а сам остался прикрывать их отступление. Когда у него кончились боеприпасы, Юрий, не желая сдаваться в плен, дал приблизиться к нему боевикам и подорвал себя и их гранатой.

    Как мы видим, доблесть пограничников остаётся неизменной, вне зависимости от того, какой статус имеет их ведомство – «органы» или «войска». Даже при отсутствии штатных мото-маневренных и десантно-штурмовых групп, они остаются теми же чудо-богатырями, что встречали врагов на Засечной черте, в Брестской крепости, на острове Даманском. Что, впрочем, конечно же, не отменяет того обстоятельства, что вопрос о возрождении войсковой составляющей пограничной службы давно назрел, учитывая растущую напряжённость на наших границах. Герой с танком и артиллерийской системой может сделать больше, чем герой с одним автоматом.

    Но именно в силу отваги и жертвенности пограничников, первыми встречающих врага, День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

