  • Новость часаПрибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда у Ирана закончится начальство

    @ Senior Airman Jordaan Kvale/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    16 апреля 2026, 08:54 Мнение

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    Россия сохранила четвертое место среди экономик мира
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Чемпионка России по стрельбе рассказала о тренировке охотников на дронов

    Буквально накануне перемирия Тегеран официально подтвердил факт гибели генерал-майора Сейеда Маджида Хадеми, руководителя разведывательного управления КСИР, в результате скоординированной «американо-сионистской террористической атаки». Это и все предшествующие убийства иранских политиков, военачальников, учёных и религиозных деятелей вызывают закономерный вопрос: почему израильтянам так легко удается осуществлять теракты против значимых в Иране людей?

    Тем более, что это началось не сегодня и не вчера. На протяжении многих лет спецслужбы еврейского государства совершают покушения на высокопоставленных иранцев, счёт жертв этой необъявленной войны идет на сотни.

    После некоторых «успешных» убийств в западных СМИ появляются «сливы» о том, как именно оно готовилось. Так, после убийства во время 12-дневной войны летом 2025 года свыше 30 военных и политиков и 14 ученых-ядерщиков источники в израильской разведке сообщили «Нью-Йорк Таймс», что им удалось обнаружить местонахождение своих жертв, взломав телефоны их охранников и отслеживая их перемещения. А в организации убийства верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, если верить западным СМИ, был задействован искусственный интеллект, взломанные видеокамеры дорожного движения и множество других технических инноваций.

    Готовность источников в американской и израильской разведках делиться своими ноу-хау с мировой общественностью наводит на мысль, что они таким образом пытаются пустить расследование терактов по ложному следу, в том числе отводя удар от своей агентуры.

    Кроме того, выпячивание инновационных деталей покушений (они, конечно, присутствуют, но не являются решающими) служит решению пропагандистских задач: убеждению аудитории в абсолютном техническом превосходстве США и Израиля и отсталости Ирана. Впрочем, второй пункт, в котором Вашингтон и Тель-Авив сами себя убедили, сыграл с ними плохую шутку – ряд новейших разработок ИРИ стал для них крайне неприятным сюрпризом.

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Можно вспомнить, что на вождя кубинской революции Фиделя Кастро американскими спецслужбами было совершено великое множество покушений (по разным данным от 200 до 630), но все они были предотвращены службой безопасности и охраной лидера. А надо признать, что убийство Кастро было сверхидеей ЦРУ, и чего только не придумывали американские специалисты террора – от отравленных или заряженных взрывчаткой сигар до заминированных раковин моллюсков в местах подводной охоты кубинского главы.

    Но возможностей у маленькой и небогатой Кубы всегда было гораздо меньше, чем у большого и сильного Ирана, так почему же Исламской республике не удается достичь того, чего сумели добиться кубинцы?

    Дело тут, скорее, не в непрофессионализме сотрудников министерства информации Ирана (основная структура, отвечающая за разведку, контрразведку, контртеррористические и информационно-аналитические задачи) и охранных структур КСИР, сколько в отношении к собственной безопасности иранских политиков, чиновников и военных.

    Их утверждения о готовности принять смерть за веру и Родину не являются пустыми фразами. В основе идеологии ИРИ лежит интерпретация битвы при Кербеле 72-х мучеников во главе с внуком Мухаммеда, Хусейном ибн Али против многотысячной армии узурпатора и самозванца халифа Язида I, происшедшей в 680 г. в Ираке (считается, что после этого события ислам разделился на шиизм и суннизм). «Вся земля – Кербела, каждый день – Ашура (день траура в память о смерти Хусейна ибн Али и выражение протеста против несправедливости)!» – девиз сторонников Исламской революции. Они отождествляют себя с мучениками эпического сражения, сознательно идущими на смерть. В этом ключе следует понимать готовность миллионов иранцев закрыть собой, как живым щитом, мосты и электростанции. Или, например, отказ убитого верховного лидера Али Хаменеи переместиться в защищенный бункер, о чем рассказал убитый позже глава совбеза Али Лариджани.

    К религиозной основе примешивается и традиция – высокопоставленные иранцы формируют свою охрану не из профессионалов, а из родственников (утечки информации при таком подходе не избежать). Есть масса событий и мероприятий, от личного участия в которых они не могут отказаться (Лариджани вместе со старшими сыновьями погибли на дне рождения дочери). Торжества и трауры, памятные даты, государственные и местные праздники, на которых они должны быть, позволяют без особого труда их подловить.

    Иранские лидеры всех рангов – от Верховного аятоллы до бригадного генерала – не могут, подобно Питу Хегсету и Марко Рубио, жить с семьями на военной базе, отгородившись от своих сограждан, ибо другой принцип Исламской революции: «если ты не с народом – значит вне народа».

    В свете этого заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца – «лидеры Ирана живут с чувством преследования» – не верно. Они живут в ожидании «присоединения к высшему обществу Каравана Кербелы», которое для них – желанное завершение жизненного пути.

    Согласно иранской метафизике, присоединение их вождей к числу мучеников только укрепляет государство и народ Ирана. И эти воззрения выглядят ничуть не более странными и фанатичными, чем рассуждения Хегсета о «крестовом походе» ради продвижения интересов Израиля или кощунственные заявления о том, что «Трамп помазан Богом, чтобы начать Армагеддон».

    В силу приведенных выше причин иранцы большее внимание, чем обеспечению безопасности своих руководителей, уделяют факторам, определяющим устойчивость государственной системы в случае их гибели, по принципу «незаменимых нет». То есть место очередного убитого немедленно занимает подготовленный заместитель, которому не нужно принимать дела и осваиваться на новом месте – он уже в курсе всего.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что эти убийства не подорвут «сильную политическую структуру» Тегерана: «Не знаю, почему американцы и израильтяне все еще это не поняли... Лидер был убит. Но система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое», – рассказал министр. Но Израиль, похоже, намерен продолжать убийства в надежде, что у Ирана закончится начальство, тем самым расчищая дорогу более молодым и радикальным выходцам из КСИР.

    Другие материалы автора

    Главное
    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    Россия снизила экспорт газа по трубопроводам в Турцию
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale
    США решили вытеснить Россию из Ливии военными учениями
    Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества
    Избрание верховного шамана России признали недействительным
    РАО отвергло идею изъятия знаменитых песен Пугачевой

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении - на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию - и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ищет свой путь в Ормузский пролив

    Еще одна группа государств, помимо Ирана и США, объявила о желании «обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе». Что именно объединяет все эти страны, чего именно они добиваются на самом деле – и почему никакого «обеспечения свободы» в реальности не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации