Когда у Ирана закончится начальство

Буквально накануне перемирия Тегеран официально подтвердил факт гибели генерал-майора Сейеда Маджида Хадеми, руководителя разведывательного управления КСИР, в результате скоординированной «американо-сионистской террористической атаки». Это и все предшествующие убийства иранских политиков, военачальников, учёных и религиозных деятелей вызывают закономерный вопрос: почему израильтянам так легко удается осуществлять теракты против значимых в Иране людей?

Тем более, что это началось не сегодня и не вчера. На протяжении многих лет спецслужбы еврейского государства совершают покушения на высокопоставленных иранцев, счёт жертв этой необъявленной войны идет на сотни.

После некоторых «успешных» убийств в западных СМИ появляются «сливы» о том, как именно оно готовилось. Так, после убийства во время 12-дневной войны летом 2025 года свыше 30 военных и политиков и 14 ученых-ядерщиков источники в израильской разведке сообщили «Нью-Йорк Таймс», что им удалось обнаружить местонахождение своих жертв, взломав телефоны их охранников и отслеживая их перемещения. А в организации убийства верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, если верить западным СМИ, был задействован искусственный интеллект, взломанные видеокамеры дорожного движения и множество других технических инноваций.

Готовность источников в американской и израильской разведках делиться своими ноу-хау с мировой общественностью наводит на мысль, что они таким образом пытаются пустить расследование терактов по ложному следу, в том числе отводя удар от своей агентуры.

Кроме того, выпячивание инновационных деталей покушений (они, конечно, присутствуют, но не являются решающими) служит решению пропагандистских задач: убеждению аудитории в абсолютном техническом превосходстве США и Израиля и отсталости Ирана. Впрочем, второй пункт, в котором Вашингтон и Тель-Авив сами себя убедили, сыграл с ними плохую шутку – ряд новейших разработок ИРИ стал для них крайне неприятным сюрпризом.

Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

Можно вспомнить, что на вождя кубинской революции Фиделя Кастро американскими спецслужбами было совершено великое множество покушений (по разным данным от 200 до 630), но все они были предотвращены службой безопасности и охраной лидера. А надо признать, что убийство Кастро было сверхидеей ЦРУ, и чего только не придумывали американские специалисты террора – от отравленных или заряженных взрывчаткой сигар до заминированных раковин моллюсков в местах подводной охоты кубинского главы.

Но возможностей у маленькой и небогатой Кубы всегда было гораздо меньше, чем у большого и сильного Ирана, так почему же Исламской республике не удается достичь того, чего сумели добиться кубинцы?

Дело тут, скорее, не в непрофессионализме сотрудников министерства информации Ирана (основная структура, отвечающая за разведку, контрразведку, контртеррористические и информационно-аналитические задачи) и охранных структур КСИР, сколько в отношении к собственной безопасности иранских политиков, чиновников и военных.

Их утверждения о готовности принять смерть за веру и Родину не являются пустыми фразами. В основе идеологии ИРИ лежит интерпретация битвы при Кербеле 72-х мучеников во главе с внуком Мухаммеда, Хусейном ибн Али против многотысячной армии узурпатора и самозванца халифа Язида I, происшедшей в 680 г. в Ираке (считается, что после этого события ислам разделился на шиизм и суннизм). «Вся земля – Кербела, каждый день – Ашура (день траура в память о смерти Хусейна ибн Али и выражение протеста против несправедливости)!» – девиз сторонников Исламской революции. Они отождествляют себя с мучениками эпического сражения, сознательно идущими на смерть. В этом ключе следует понимать готовность миллионов иранцев закрыть собой, как живым щитом, мосты и электростанции. Или, например, отказ убитого верховного лидера Али Хаменеи переместиться в защищенный бункер, о чем рассказал убитый позже глава совбеза Али Лариджани.

К религиозной основе примешивается и традиция – высокопоставленные иранцы формируют свою охрану не из профессионалов, а из родственников (утечки информации при таком подходе не избежать). Есть масса событий и мероприятий, от личного участия в которых они не могут отказаться (Лариджани вместе со старшими сыновьями погибли на дне рождения дочери). Торжества и трауры, памятные даты, государственные и местные праздники, на которых они должны быть, позволяют без особого труда их подловить.

Иранские лидеры всех рангов – от Верховного аятоллы до бригадного генерала – не могут, подобно Питу Хегсету и Марко Рубио, жить с семьями на военной базе, отгородившись от своих сограждан, ибо другой принцип Исламской революции: «если ты не с народом – значит вне народа».

В свете этого заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца – «лидеры Ирана живут с чувством преследования» – не верно. Они живут в ожидании «присоединения к высшему обществу Каравана Кербелы», которое для них – желанное завершение жизненного пути.

Согласно иранской метафизике, присоединение их вождей к числу мучеников только укрепляет государство и народ Ирана. И эти воззрения выглядят ничуть не более странными и фанатичными, чем рассуждения Хегсета о «крестовом походе» ради продвижения интересов Израиля или кощунственные заявления о том, что «Трамп помазан Богом, чтобы начать Армагеддон».

В силу приведенных выше причин иранцы большее внимание, чем обеспечению безопасности своих руководителей, уделяют факторам, определяющим устойчивость государственной системы в случае их гибели, по принципу «незаменимых нет». То есть место очередного убитого немедленно занимает подготовленный заместитель, которому не нужно принимать дела и осваиваться на новом месте – он уже в курсе всего.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что эти убийства не подорвут «сильную политическую структуру» Тегерана: «Не знаю, почему американцы и израильтяне все еще это не поняли... Лидер был убит. Но система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое», – рассказал министр. Но Израиль, похоже, намерен продолжать убийства в надежде, что у Ирана закончится начальство, тем самым расчищая дорогу более молодым и радикальным выходцам из КСИР.