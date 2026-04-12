  • Новость часаИран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами за военную помощь Ирану
    Украина нарушила пасхальное перемирие почти 2 тыс. раз
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Явка на выборах в Венгрии превысила 60%
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живет без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счетов, ни для неолуддитских инициатив.

    12 апреля 2026, 20:16 • В мире

    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран

    @ U.S. Navy photo/MC3 Tate Cardinal/Zuma/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил блокировать Ормузский пролив, чтобы лишить Иран возможности взымать пошлины за транзит судов. В ответ Тегеран предупредил, что не уступит контроль над этой важной транспортной артерией. К чему приведут угрозы Трампа на фоне безрезультатных переговоров в Исламабаде?

    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Говоря о влиянии происходящего на США, Трамп заявил, что рост цен на нефть и газ оказался не таким сильным, как он ожидал до начала войны и ко времени проведения выборов в Конгресс «могут немного повыситься». По его мнению, экономика страны достаточно сильна, чтобы выдержать последствия блокады и прочих факторов противостояния с Ираном.

    В ответ Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, заявил, что Тегеран Иран не собирается уступать в вопросе контроля над Ормузским проливом. «Ключ к этому важнейшему водному пути «находится в наших руках», – подчеркнул он.

    Марк Уорнер, демократ из сенатского комитета по разведке, поставил под сомнение уместность блокировки пролива для того, чтобы заставить Тегеран согласиться на какие-либо ультиматумы Вашингтона. По его словам, все разведданные, с которыми он ознакомился, показывают, что нынешние лидеры Ирана «еще более радикальны», чем их предшественники, погибшие во время войны, сообщает The New York Times.


    Позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану. Также Трамп пригрозил ударить по системе электроснабжения Ирана на десятилетие, оставив страну без электричества на 10 лет. Кроме того, по его словам, США готовы при необходимости уничтожить и мосты на территории исламской республики.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    Иран, в свою очередь, заявил, что США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако, Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла.

    Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же, и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом, блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    «Угроза блокады пролива укладывается в логику Трампа, практикующего ведение переговоров с усилением давления на визави. Таким образом он готовится ко второму раунду диалога с Ираном», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «По замыслу главы Белого дома, Иран будет терять экспортную выручку, что усугубит экономические проблемы исламской республики. Также Трамп понимает, что блокировка пролива для иранских судов лишит мировые рынки еще около 2 млн баррелей нефти в сутки.

    По планам Трампа, растущий дефицит негативно скажется на Китае и заставит Пекин давить на Тегеран, вынуждая идти на компромиссы»,

     – продолжим спикер. «Но Тегеран исходит из того, что время – на его стороне. Чем дольше перекрыта морская артерия, тем больший дефицит возникает на мировых рынках. Как следствие – растет цена на бензин для самих американских потребителей. Это бьет по команде Трампа и ведет к еще большему снижению уровня поддержки со стороны избирателей», – пояснил он.

    «Трамп может реализовать угрозы об ударах по газовой инфраструктуре Ирана, где около 90% выработки электроэнергии ведется на газовых станциях. Это действительно нанесет ущерб исламской республике. Но Тегеран в ответ имеет возможность атаковать газовые предприятия и системы поставок «голубого топлива» в Катаре. Это крайне негативно скажется на ближневосточном союзнике Вашингтона», – резюмировал аналитик.

    Главное
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Ирландец повредил военно-транспортный самолет США C-130 Hercules
    Уроженец Британии впервые лишился паспорта из-за связей с Россией
    Мэр Хельсинки назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек»
    Женщина впервые в истории стала главным тренером клуба Бундеслиги

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран

    Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил блокировать Ормузский пролив, чтобы лишить Иран возможности взымать пошлины за транзит судов. В ответ Тегеран предупредил, что не уступит контроль над этой важной транспортной артерией. К чему приведут угрозы Трампа на фоне безрезультатных переговоров в Исламабаде? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации