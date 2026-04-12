Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

«С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

«Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

Говоря о влиянии происходящего на США, Трамп заявил, что рост цен на нефть и газ оказался не таким сильным, как он ожидал до начала войны и ко времени проведения выборов в Конгресс «могут немного повыситься». По его мнению, экономика страны достаточно сильна, чтобы выдержать последствия блокады и прочих факторов противостояния с Ираном.

В ответ Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, заявил, что Тегеран Иран не собирается уступать в вопросе контроля над Ормузским проливом. «Ключ к этому важнейшему водному пути «находится в наших руках», – подчеркнул он.

Марк Уорнер, демократ из сенатского комитета по разведке, поставил под сомнение уместность блокировки пролива для того, чтобы заставить Тегеран согласиться на какие-либо ультиматумы Вашингтона. По его словам, все разведданные, с которыми он ознакомился, показывают, что нынешние лидеры Ирана «еще более радикальны», чем их предшественники, погибшие во время войны, сообщает The New York Times.





Позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану. Также Трамп пригрозил ударить по системе электроснабжения Ирана на десятилетие, оставив страну без электричества на 10 лет. Кроме того, по его словам, США готовы при необходимости уничтожить и мосты на территории исламской республики.

Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

Иран, в свою очередь, заявил, что США хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

«Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

«Однако, Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла.

Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

«Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же, и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

«Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом, блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

«Угроза блокады пролива укладывается в логику Трампа, практикующего ведение переговоров с усилением давления на визави. Таким образом он готовится ко второму раунду диалога с Ираном», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«По замыслу главы Белого дома, Иран будет терять экспортную выручку, что усугубит экономические проблемы исламской республики. Также Трамп понимает, что блокировка пролива для иранских судов лишит мировые рынки еще около 2 млн баррелей нефти в сутки.

По планам Трампа, растущий дефицит негативно скажется на Китае и заставит Пекин давить на Тегеран, вынуждая идти на компромиссы»,

– продолжим спикер. «Но Тегеран исходит из того, что время – на его стороне. Чем дольше перекрыта морская артерия, тем больший дефицит возникает на мировых рынках. Как следствие – растет цена на бензин для самих американских потребителей. Это бьет по команде Трампа и ведет к еще большему снижению уровня поддержки со стороны избирателей», – пояснил он.

«Трамп может реализовать угрозы об ударах по газовой инфраструктуре Ирана, где около 90% выработки электроэнергии ведется на газовых станциях. Это действительно нанесет ущерб исламской республике. Но Тегеран в ответ имеет возможность атаковать газовые предприятия и системы поставок «голубого топлива» в Катаре. Это крайне негативно скажется на ближневосточном союзнике Вашингтона», – резюмировал аналитик.