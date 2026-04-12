    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Украина нарушила пасхальное перемирие почти 2 тыс. раз
    Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США
    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    На выборах в Венгрии отмечена высокая явка
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живет без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счетов, ни для неолуддитских инициатив.

    12 апреля 2026, 15:40 • В мире

    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Начавшиеся было переговоры между Ираном и США сразу зашли в тупик. Уже заявлено о неких «двух-трех пунктах», по которым договориться не удалось. Что это за пункты и почему даже в случае, если Вашингтону и Тегерану удастся найти компромисс, его сразу же разрушит Израиль?

    10 и 11 апреля в пакистанской столице Исламабаде прошел первый раунд американо-иранских переговоров. По итогам многочасовых дискуссий стороны так и не смогли прийти к итоговому соглашению.

    Иранская сторона очень дипломатично объяснила итоги неудачи. «Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий», – говорит спикер иранского МИД Исмаил Багаи. Дата и время нового раунда не объявлена, но Тегеран дает понять, что готов к продолжению дискуссии.

    Шансы на достижение соглашения теоретически есть. Например, стороны вышли на переговоры с уже готовой базой для обсуждения. Большая часть иранских 10 пунктов, которые и являются базой для дискуссий, может быть модифицирована для заключения взаимовыгодного соглашения.

    В частности, пункт о гарантиях безопасности Ирану можно было бы расширить до системы региональной безопасности, где будут прописаны гарантии не только Ирану, но и со стороны Ирана монархиям Персидского залива. А пункт о снятии санкций может быть частью большой пакетной сделки – как бонус Тегерану в обмен на уступки с его стороны.

    Шансы действительно были, и надежду на это давал хотя бы состав переговорщиков. Американскую делегацию возглавлял Джей Ди Вэнс – второй человек в американской иерархии, который по итогам следующих выборов хочет стать первым и потому нуждается в истории успеха. Например, в реально законченных войнах.

    Иранскую же представляли министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Это прагматичные лидеры, понимающие, что станет с их страной в случае, если Трамп вынужден будет начать полномасштабную военную операцию или хотя бы уничтожить иранскую инфраструктуру и объекты нефтегазовой промышленности. И в то же время желающие заключить полномасштабную сделку, которая закрепит иранские достижения по итогам завершившегося этапа войны.

    Однако на практике в списке есть, по словам того же Багаи, «два-три пункта», по которым стороны так и не смогли прийти к компромиссу. В частности, не договорились по ядерному вопросу. Американцев не устраивает простое возвращение к иранской ядерной сделке периода Обамы, предусматривающей временные (на 10-15 лет) ограничения. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, США не увидели «фундаментальной готовности Ирана не разрабатывать ядерное оружие ни сейчас, ни через два года, ни в долгосрочной перспективе». А стопроцентно гарантировать это в условиях тотального недоверия может только полный демонтаж ядерной программы Ирана.

    Тегеран же по причине того самого недоверия не готов идти даже на серьезные ограничения своей программы (например, вывозить обогащенный уран на территорию другой страны). Иран опирается на свое право на мирный атом в рамках подписанного им Договора о нераспространении ядерного оружия, в нарушении которого страну никто уличить так и не смог.

    Не договорились по разблокированию Ормузского пролива. Иранцы требуют от США признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе. Эта позиция незаконна (поскольку южный берег пролива контролируется Оманом, а свободное судоходство в нем гарантируется Международным морским правом), однако иранцы опираются на то, что изменить ситуацию силой США не рискнут.

    США, в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    «Ормузский пролив закрыт, а попытка открыть его силой будет означать втягивание в многомесячный конфликт. На это у Трампа нет времени, и ему было бы выгоднее договориться обо всем за столом переговоров»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Кирилл Семенов.

    Однако американцы это право за Ираном признавать не хотят. Во-первых, потому, что тогда Тегеран получит мощнейший источник дохода (по миллиону-два долларов с танкера, каковые десятками проходят пролив ежедневно), и тогда иранцы не будут готовы идти на серьезные уступки ради снятия санкций. Во-вторых, если Соединенные Штаты признают за Ираном право контролировать пролив, то тогда 5-й флот США с штаб-квартирой в Бахрейне окажется заперт в Персидском заливе и сможет выходить оттуда лишь с разрешения Ирана.

    Наконец, с большой долей вероятности, не договорились по выводу американских баз с Ближнего Востока. США оттуда уходить не хотят, а монархии Персидского залива их в этом нежелании поддерживают. Ведь при всей дырявости американского оборонного зонтика альтернативы на сегодняшний день им нет.

    Поэтому в целом и США, и Иран заинтересованы в том, чтобы продолжить переговоры и попытаться найти точки соприкосновения по спорным пунктам. «Выгодный для Ирана статус-кво нужно оформить еще и де-юре. Получить окончательные и формализованные гарантии в рамках соглашения», – говорит Кирилл Семенов. Иранцев, по его словам, не устроит даже частичное снятие санкций – они заинтересованы в полном и окончательном прекращении американского давления.

    Перед очевидным вторым раундом стороны будут пытаться усилить свои переговорные позиции – и делать это через демонстрацию силы. Американцы уже отправляют эсминцы в Ормузский пролив для разминирования, а иранцы обещают их уничтожать. Президент США Дональд Трамп угрожает устроить морскую блокаду Ирана. Это значит, что в любой момент боевые действия могут быть возобновлены.

    Но даже если все эти препятствия будут преодолены – де-факто участником переговоров является еще одна сторона, которая не присутствовала в Исламабаде. Это Израиль. Позиция Тель-Авива сейчас гораздо радикальнее, чем у Вашингтона. Израильтян не устроят никакие компромиссы по иранской ядерной программе, по существованию проиранской оси сопротивления, по гарантиям безопасности Тегерану (делающим невозможной новую войну против Ирана).

    Да и ставки для Израиля гораздо выше – если американцам поражение в иранской войне может стоить кресла для Трампа и позиций на Ближнем Востоке, то для Израиля это вопрос его существования.

    Ядерный, мощный, почувствовавший вкус победы Иран является экзистенциальной угрозой для Государства Израиль. «В случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет… Сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – говорит газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Важность позиции Израиля подтверждают и западные эксперты. «Настойчивое утверждение Израиля о том, что его военные действия в Ливане не являются частью соглашения, выявляет ключевую уязвимость и показывает ограниченность способности США управлять своими союзниками. Продолжающиеся бомбардировки в Ливане могут подорвать перемирие в целом и удержать США в ловушке конфликта, из которого они сейчас стремятся выйти», – пишет директор программы международной безопасности британского Chatham House (признан в России нежелательной организацией) Марион Мессмер.

    Таким образом, шансы Ирана и США достичь соглашения стремятся к нулю хотя бы из-за Израиля. «Если в Тель-Авиве почувствуют, что Вашингтон и Тегеран близки к компромиссу, то сделают все возможное для того, чтобы компромисса не случилось. И не выпустят Трампа и США из иранской войны», – резюмирует Кирилл Семенов.

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

