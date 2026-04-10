    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    В ЦРУ начали внедрять ИИ для анализа действий других стран
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    В России выросли продажи Lamborghini
    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 21:00 • В мире

    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Нападение на Иран вызвало жесткую критику администрации Дональда Трампа внутри США в том числе по той причине, что многие американцы считают его «войной за интересы Израиля». Причем Америка в этой войне, похоже, проиграла. Выиграл ли Израиль, мнения разделились.

    «Строго говоря, это поражение для США». Таково мнение одного из самых популярных журналистов Америки Такера Карлсона о войне в Иране. С его доводами трудно спорить: часть военных баз повреждены и эвакуированы, потрачены десятки миллиардов долларов, рейтинг правящей партии рухнул, проход через Ормуз стал палатным, а в чем плоды победы никто не понимает.

    Хуже того, по мнению Карлсона, США пошли на эту «демонстрацию слабости» исключительно по настоянию Израиля. А теперь, хотя «война пошла неудачно», не могут выйти из нее «из-за поведения той же самой страны – Израиля».

    У президента США Дональда Трампа на семь бед один ответ: Карлсона он назвал глупым человеком с низким IQ, как и сотни других своих критиков. Однако этот ответ мало кого удовлетворит: среди американцев с заведомо высоким IQ немало тех, кто говорит то же самое и про войну, и даже про Израиль.

    Это похоже на прорыв плотины: раньше в Америке стеснялись ставить вопрос так, что Израиль втягивает Вашингтон в свои авантюры. Точнее, всегда были люди, которые именно так вопрос и ставили, вплоть до легендарного актера Джона Уэйна. Но в последние десятилетия их затыкали обвинениями в антисемитизме, упоминанием об общем враге в лице исламистов или отсылкой к признанным историческим ошибкам.

    Например, в начале Второй мировой в США существовало массовое движение противников «вступления в войну за еврейские интересы» America First, куда входили как столпы общества, вроде летчика Чарльза Линдберга, так и откровенные зигометы, славившие Гитлера. Когда Япония напала на Перл-Харбор, движение самораспустилось (кто на фронт пошел, кто на завод, кто в тюрьму) и считается дискредитированным, хотя лозунг «Америка прежде всего» использовался до Гитлера и после Гитлера, в том числе недавно – на предвыборной кампании Трампа. 

    Теперь America First воссоздается на наших глазах в прежнем, некомплиментарном к евреям виде, а высокопоставленные функционеры США, уходя в отставку в знак протеста против нападения Иран, прямо заявляют, что это война за чужие интересы. Такер Карлсон, каким бы интеллектом ни обладал, лишь подхватывает мысль, которую повсюду ветер носит: Америка воевала за Израиль – и проиграла, не решив ни одной из собственных задач.

    Но выиграл ли сам Израиль? На этот счет у израильтян разное мнение. Некоторые просто рады тому, что больше не надо сидеть в мамадах-убежищах, другие хотели бы продолжать до «полной победы». Последние – явно фанатики и не по деньгам оптимисты, поскольку «полная победа» – хоть над арабами, хоть над персами – для евреев невероятна, их для этого слишком мало. Так или иначе, придется рядом жить. И в контексте этой дальнейшей жизни Израиль, скорее, тоже проиграл. Тактически в моменте – выиграл, а стратегически проиграл.

    Многие комментаторы в России даже тактической победы за Израилем не признают, поддавшись общему негативному настрою как реакции на поведение еврейского государства. Это похоже на прогнозы крушения доллара, построенные на ненависти США в целом. Есть – за что. Но проходят годы, десятилетия, а доллар жив еще, курилка.

    То же с Израилем. Он раздражает тем, что ведет себя, будто он сверхдержава. И, хотя сверхдержавой не является, выигрывает свои войны в рамках выбранной им тактики. Война с Ираном не является исключением, наоборот, это большой успех, как бы неприятно ни было это признавать.

    Тактика у Израиля старая и простая, как три шекеля: грубой силой отбросить врага назад в развитии, чтобы пришлось восстанавливаться годами, лучше десятилетиями. А потом повторить.

    Иные варианты победы завиральны. Общее количество арабов приближается к полмиллиардe, из них 420 млн живут в государствах ЛАГ, которыми окружен 10-миллионный Израиль. Всех не перебить.

    В Иране более 80 млн человек из другой древней и гордой цивилизации, их тоже не перебить. Расчет Белого дома на то, что оппозиция выйдет на улицы под бомбы и будет свергать правительство на радость тем, кто убивает детей, изначально выглядел заблуждением. Которого Израиль, кстати, себе не позволял: Трампу поддакивал, но возможность сменить режим в Иране ставилась под сомнение, о чем писали местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники.

    Задача евреев была проще – разрушить, что видно. В том числе поэтому игнорировались просьбы США не бить по объектам, связанным с нефтью. Израиль действовал так, чтобы уничтожить всего побольше – и инфраструктуры, и зданий, и руководителей Исламской республики. Количество пораженных целей велико.

    Но главный успех в том, что многое из этого уничтожено чужими руками и за чужие деньги. Никогда еще не удавалось привлечь Америку к собственной авантюре настолько эффективно, причем два раза. Используя свою тактику «наскок-удар-перемирие» против Ливана и Сирии, израильтяне все же опасались действовать так с Ираном, пока добрый Трамп под руку не попался и не втянул США в войну, которую называют самой непопулярной в их истории

    Когда Карлсон говорит, что из-за Израиля Америка даже выйти из этой войны не может, он имеет в виду беспрецедентные бомбардировки Бейрута, из-за которых перемирие чуть было не отменили. Вероятно, мысль о срыве дипломатических усилий у евреев и впрямь присутствовала. Но дальнейшее поведение Нетаньяху, тут же продавшего приостановку ударов как дополнительную уступку со своей стороны, говорит в пользу стандартной практики: ливанскую столицу бомбили напоследок просто для того, чтоб побольше разбомбить.

    А ведь куда, казалось бы, больше: за месяц Израиль оккупировал 10% Ливана, изгнал оттуда 600 тысяч человек и теперь методично разрушает их дома, чтобы некуда было вернуться. Триумф безнаказанной жестокости, которое позволит не беспокоиться о Хезболле, пока не подрастет очередное поколение мстителей.

    Персонально Нетаньяху гуляет столь широко перед пенсией, а если не повезет, то и перед тюрьмой. Чем масштабнее победа (то есть чем больше разрушений и жертв), тем нужнее будет Израилю как государству «козел отпущения», чтобы списать на него все неудачи для внутренней аудитории и преступления для внешней.

    Поэтому октябрьские выборы в Кнессет правое правительство, вероятно, проиграет, – Нетаньяху еще до войн ненавидела половина страны. А новое левое правительство будет казаться приличным и договороспособным, может быть, даже осудит перегибы старого. Только сторонники перегибов вернулись к власти через несколько лет, чтобы в очередной раз разрушить то, что успеют восстановить соседи. Так оно и задумано. Так мелят жернова истории Ближнего Востока.

    Только есть ощущение, что Израиль, мягко говоря, охамел, поэтому одним «козлом отпущения» уже не отделается. Слишком много побед позволил себе за два года.

    Сперва в руках руководства «Хезболлы» взорвались пейджеры, а теперь взорваны районы проживания ливанских шиитов. В Сирии зона оккупации простирается от вершины горы Хермон до реки Ярмук, а места расселения друзов стали территорией израильского влияния. Западный берег реки Иордан аннексирован, а Сектор Газы смолот в щебенку с многочисленными жертвами и наполовину занят войсками ЦАХАЛ.

    Хуситов тоже потрепала жизнь, раз они не смогли оказать Ирану заметной поддержки. А сам Иран, хотя и выстоял, не случайно перешел с ракет на беспилотники. Разруха в Исламской республике для Израиля – самый ценный выигрыш.

    Однако, как пел русский шансонье Михаил Круг, не очко обычно губит, а к одиннадцати туз. В смысле – карта-то хорошая, но перебор. Значит проигрыш.

    Израиль все-таки не сверхдержава и, находясь в кольце исторических врагов, остро зависит от помощи Запада. По Европе уже видно, что на нее нельзя рассчитывать, – и это мусульмане еще не стали там большинством населения. Вскоре отрекутся и США. Демократы, за исключением старых элит типа Джо Байдена, уже сейчас – антиизраильская партия. Республиканцы – частично, но даже для тех, кто держится, Израиль стал токсичным другом, – и многих из них сведет в политическую могилу на ноябрьских выборах в Конгресс. Настолько непопулярной оказалась эта война.

    Видимо, стоило вести себя поскромнее, но некоторые еврейские организации США предложили другой вариант – приравнять критику Израиля к антисемитизму. Если этой меркой мерять, США на глазах превращаются в антисемитскую страну, самые популярные люди которой в лоб задают немыслимые вопросы.

    «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Почему?», – недоумевает Такер Карлсон.

    Действительно, почему?

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

