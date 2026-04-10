Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Строго говоря, это поражение для США». Таково мнение одного из самых популярных журналистов Америки Такера Карлсона о войне в Иране. С его доводами трудно спорить: часть военных баз повреждены и эвакуированы, потрачены десятки миллиардов долларов, рейтинг правящей партии рухнул, проход через Ормуз стал палатным, а в чем плоды победы никто не понимает.

Хуже того, по мнению Карлсона, США пошли на эту «демонстрацию слабости» исключительно по настоянию Израиля. А теперь, хотя «война пошла неудачно», не могут выйти из нее «из-за поведения той же самой страны – Израиля».

У президента США Дональда Трампа на семь бед один ответ: Карлсона он назвал глупым человеком с низким IQ, как и сотни других своих критиков. Однако этот ответ мало кого удовлетворит: среди американцев с заведомо высоким IQ немало тех, кто говорит то же самое и про войну, и даже про Израиль.

Это похоже на прорыв плотины: раньше в Америке стеснялись ставить вопрос так, что Израиль втягивает Вашингтон в свои авантюры. Точнее, всегда были люди, которые именно так вопрос и ставили, вплоть до легендарного актера Джона Уэйна. Но в последние десятилетия их затыкали обвинениями в антисемитизме, упоминанием об общем враге в лице исламистов или отсылкой к признанным историческим ошибкам.

Например, в начале Второй мировой в США существовало массовое движение противников «вступления в войну за еврейские интересы» America First, куда входили как столпы общества, вроде летчика Чарльза Линдберга, так и откровенные зигометы, славившие Гитлера. Когда Япония напала на Перл-Харбор, движение самораспустилось (кто на фронт пошел, кто на завод, кто в тюрьму) и считается дискредитированным, хотя лозунг «Америка прежде всего» использовался до Гитлера и после Гитлера, в том числе недавно – на предвыборной кампании Трампа.

Теперь America First воссоздается на наших глазах в прежнем, некомплиментарном к евреям виде, а высокопоставленные функционеры США, уходя в отставку в знак протеста против нападения Иран, прямо заявляют, что это война за чужие интересы. Такер Карлсон, каким бы интеллектом ни обладал, лишь подхватывает мысль, которую повсюду ветер носит: Америка воевала за Израиль – и проиграла, не решив ни одной из собственных задач.

Но выиграл ли сам Израиль? На этот счет у израильтян разное мнение. Некоторые просто рады тому, что больше не надо сидеть в мамадах-убежищах, другие хотели бы продолжать до «полной победы». Последние – явно фанатики и не по деньгам оптимисты, поскольку «полная победа» – хоть над арабами, хоть над персами – для евреев невероятна, их для этого слишком мало. Так или иначе, придется рядом жить. И в контексте этой дальнейшей жизни Израиль, скорее, тоже проиграл. Тактически в моменте – выиграл, а стратегически проиграл.

Многие комментаторы в России даже тактической победы за Израилем не признают, поддавшись общему негативному настрою как реакции на поведение еврейского государства. Это похоже на прогнозы крушения доллара, построенные на ненависти США в целом. Есть – за что. Но проходят годы, десятилетия, а доллар жив еще, курилка.

То же с Израилем. Он раздражает тем, что ведет себя, будто он сверхдержава. И, хотя сверхдержавой не является, выигрывает свои войны в рамках выбранной им тактики. Война с Ираном не является исключением, наоборот, это большой успех, как бы неприятно ни было это признавать.

Тактика у Израиля старая и простая, как три шекеля: грубой силой отбросить врага назад в развитии, чтобы пришлось восстанавливаться годами, лучше десятилетиями. А потом повторить.

Иные варианты победы завиральны. Общее количество арабов приближается к полмиллиардe, из них 420 млн живут в государствах ЛАГ, которыми окружен 10-миллионный Израиль. Всех не перебить.

В Иране более 80 млн человек из другой древней и гордой цивилизации, их тоже не перебить. Расчет Белого дома на то, что оппозиция выйдет на улицы под бомбы и будет свергать правительство на радость тем, кто убивает детей, изначально выглядел заблуждением. Которого Израиль, кстати, себе не позволял: Трампу поддакивал, но возможность сменить режим в Иране ставилась под сомнение, о чем писали местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники.

Задача евреев была проще – разрушить, что видно. В том числе поэтому игнорировались просьбы США не бить по объектам, связанным с нефтью. Израиль действовал так, чтобы уничтожить всего побольше – и инфраструктуры, и зданий, и руководителей Исламской республики. Количество пораженных целей велико.

Но главный успех в том, что многое из этого уничтожено чужими руками и за чужие деньги. Никогда еще не удавалось привлечь Америку к собственной авантюре настолько эффективно, причем два раза. Используя свою тактику «наскок-удар-перемирие» против Ливана и Сирии, израильтяне все же опасались действовать так с Ираном, пока добрый Трамп под руку не попался и не втянул США в войну, которую называют самой непопулярной в их истории

Когда Карлсон говорит, что из-за Израиля Америка даже выйти из этой войны не может, он имеет в виду беспрецедентные бомбардировки Бейрута, из-за которых перемирие чуть было не отменили. Вероятно, мысль о срыве дипломатических усилий у евреев и впрямь присутствовала. Но дальнейшее поведение Нетаньяху, тут же продавшего приостановку ударов как дополнительную уступку со своей стороны, говорит в пользу стандартной практики: ливанскую столицу бомбили напоследок просто для того, чтоб побольше разбомбить.

А ведь куда, казалось бы, больше: за месяц Израиль оккупировал 10% Ливана, изгнал оттуда 600 тысяч человек и теперь методично разрушает их дома, чтобы некуда было вернуться. Триумф безнаказанной жестокости, которое позволит не беспокоиться о Хезболле, пока не подрастет очередное поколение мстителей.

Персонально Нетаньяху гуляет столь широко перед пенсией, а если не повезет, то и перед тюрьмой. Чем масштабнее победа (то есть чем больше разрушений и жертв), тем нужнее будет Израилю как государству «козел отпущения», чтобы списать на него все неудачи для внутренней аудитории и преступления для внешней.

Поэтому октябрьские выборы в Кнессет правое правительство, вероятно, проиграет, – Нетаньяху еще до войн ненавидела половина страны. А новое левое правительство будет казаться приличным и договороспособным, может быть, даже осудит перегибы старого. Только сторонники перегибов вернулись к власти через несколько лет, чтобы в очередной раз разрушить то, что успеют восстановить соседи. Так оно и задумано. Так мелят жернова истории Ближнего Востока.

Только есть ощущение, что Израиль, мягко говоря, охамел, поэтому одним «козлом отпущения» уже не отделается. Слишком много побед позволил себе за два года.

Сперва в руках руководства «Хезболлы» взорвались пейджеры, а теперь взорваны районы проживания ливанских шиитов. В Сирии зона оккупации простирается от вершины горы Хермон до реки Ярмук, а места расселения друзов стали территорией израильского влияния. Западный берег реки Иордан аннексирован, а Сектор Газы смолот в щебенку с многочисленными жертвами и наполовину занят войсками ЦАХАЛ.

Хуситов тоже потрепала жизнь, раз они не смогли оказать Ирану заметной поддержки. А сам Иран, хотя и выстоял, не случайно перешел с ракет на беспилотники. Разруха в Исламской республике для Израиля – самый ценный выигрыш.

Однако, как пел русский шансонье Михаил Круг, не очко обычно губит, а к одиннадцати туз. В смысле – карта-то хорошая, но перебор. Значит проигрыш.

Израиль все-таки не сверхдержава и, находясь в кольце исторических врагов, остро зависит от помощи Запада. По Европе уже видно, что на нее нельзя рассчитывать, – и это мусульмане еще не стали там большинством населения. Вскоре отрекутся и США. Демократы, за исключением старых элит типа Джо Байдена, уже сейчас – антиизраильская партия. Республиканцы – частично, но даже для тех, кто держится, Израиль стал токсичным другом, – и многих из них сведет в политическую могилу на ноябрьских выборах в Конгресс. Настолько непопулярной оказалась эта война.

Видимо, стоило вести себя поскромнее, но некоторые еврейские организации США предложили другой вариант – приравнять критику Израиля к антисемитизму. Если этой меркой мерять, США на глазах превращаются в антисемитскую страну, самые популярные люди которой в лоб задают немыслимые вопросы.

«Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство... Израиль? Почему это – то единственное, что никогда не рассматривается? Почему?», – недоумевает Такер Карлсон.

Действительно, почему?