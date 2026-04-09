    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    9 апреля 2026, 08:40 • В мире

    Пакистан спас Иран из жалости и жадности

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Государство, усилиями которого война на Ближнем Востоке приостановлена вопреки всем апокалиптическим прогнозам, это Пакистан, сосед Ирана и союзник США. Исламабад показал мастерство политики и дипломатии, а ведь мог бы уничтожать Иран целыми городами. Можно даже сказать, обязан был.

    Президент США Дональд Трамп наверняка жалел, что ввязался в иранскую авантюру, и хотел из нее выбраться, - в пользу этого говорят все его метания. Однако у войны появилась инерция, и эта инерция была сильнее его. Поэтому то, что в ночь на 8 апреля стороны договорились о двухнедельном перемирии, настоящее чудо.

    Пентагон был близок к тому, чтобы устроить Ирану «день инфраструктуры» (так хозяин Белого дома называл уничтожение мостов и электростанций). Вместо этого Ближний Восток получил передышку.

    Чудо это рукотворное, так что у него есть имя, даже три имени: Джей Ди Вэнс, Китайская Народная Республика и Пакистан. Особенно всех удивил Пакистан. Он сильнее всех старался.

    Вэнс и Пекин подключились в последний момент, и как-то договорились: китайцы - с Ираном, а вице-президент США - с президентом. И когда Вэнс предупреждает, что хрупкий мир на ниточке висит (а он предупреждает), верить нужно именно ему.

    Перерезать эту ниточку сразу же попытался Израиль: ЦАХАЛ осуществил невиданный по масштабу удар по Бейруту (якобы по позициям проиранской «Хезболлы»), несмотря на требование Тегерана распространить прекращение огня также на ливанскую территорию. После этого Иран вернул часть ранее приостановленных ограничений по движению через Ормуз, а блокада пролива - главная причина, по которой Трамп не может просто всё бросить и уйти.

    Вечером того же дня выступил Вэнс и заявил о недопонимании: Ливан, мол, в сделку не входил, однако Израиль «согласился проявлять сдержанность в Ливане», чтобы «убедиться в успехе переговоров». В целом вице-президент подтверждает ощущения, что он меньше всех в кабинете Трампа хотел этой войны,

    а Израиль подтверждает то, что он - главный вдохновитель и начала бойни, и ее продолжения.

    Главным же миротворцем, как сказано выше, стал Пакистан, что отмечают многие. Назначенные на пятницу переговоры делегаций из США и Ирана не случайно пройдут в пакистанской столице.

    Трамп вообще заявил, что передумал уничтожать иранскую цивилизацию по просьбе Пакистана. Это действительно произошло вскоре после его переговоров с премьер-министром Шахбазом Шарифом и влиятельным фельдмаршалом Асимом Муниром, утверждает Bloomberg. По оценке опрошенных этим агентством дипломатов, вклад пакистанцев оказался ключевым.

    Особо выделил роль Исламабада и президент Турции Реджеп Эрдоган, приветствуя достижение перемирия. А глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность «дорогим братьям» из Пакистана за «неустанные усилия по прекращению войны в регионе». Но почему они так старались?

    Для простоты все объясняют интересами Китая, который стоит за плечами Пакистана, а его интересы очевидны - бесперебойное снабжение нефтью через Ормуз и дивиденды от инвестиций, вложенных в Ближний Восток.

    Именно поэтому МИД КНР потратил столько сил как посредник на нормализацию отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Именно поэтому одна из версий о причинах этой войны вертится вокруг желания Вашингтона ослабить Пекин.    

    Однако Пакистан, его инициативу и субъектность в данном случае нельзя недооценивать и вообще - пора избавляться от этой колониальной привычки.

    Исламабад в большей степени можно считать союзником Вашингтона, чем Пекина, потому что Пекин вообще ни с кем не заключает военных союзов (единственное исключение - КНДР), а у Пакистана в США официальный статус «основного союзника вне НАТО». Более того, нынешняя власть в Исламабаде - это традиционные проамериканские элиты, пусть даже с Китаем они тоже стараются дружить.

    Своеобразное геополитическое положение позволяет Исламабаду действовать в качестве вполне самостоятельного игрока. Но его главный козырь - это вооруженные силы. Собственно, самая мощная и многочисленная армия в регионе - у Пакистана, если в виде исключения отнести его к Ближнему Востоку, а не к Южной Азии.

    Для сравнения: численность вооруженных сил Ирана по формуле «штат плюс запас» - это миллион человек, а у Пакистана полтора миллиона. И это армия с большим опытом боевых действий на земле и в воздухе - она регулярно ведет бои против Индии, Афганистана и собственных сепаратистов из числа исламистских групп.

    Наконец, это армия с ядерным оружием, имеющая в этом плане паритет с Индией.

    В общем, в сравнении с основными действующими лицами ближневосточного конфликта, за исключением США, Пакистан - это очень серьезная сила. А общая граница с Ираном делала его главным кандидатом на проведение наземной операции, чего от региональных партнеров - от курдов до саудитов - добивался, но так и не смог добиться Вашингтон. Никто не хотел умирать, а Пакистан не хотел тем паче. Это вообще не его война и никогда не была ею. Но если кто-то и мог сравнять иранские города с землей, то он. Возможно, даже обязан.

    Дело в том, что в сентябре прошлого года Исламабад основал военный альянс с Саудовской Аравией. Создатели «исламской атомной бомбы» (это ее родовое имя) официально оформили отношения через тридцать лет после ядерных испытаний на полигоне Чагаи. Исламабад был тем, кто создавал, испытывал и принял на себя удар международных санкций, а Эр-Рияд прикрывал, оплачивал и поставлял нефть.

    Считалось, что бомба создана по душу Индии, а союз с саудитами - предостережение Израилю, по крайней мере, он был оформлен показательно - сразу после удара ЦАХАЛ по катарской Дохе, продемонстрировавшего, что гарантии безопасности от США недорогого стоят.

    Но то же самое обесценивание грозило и гарантиям амбициозного Пакистана с его «ядерным зонтиком», если бы он уклонился от обязательств вступать в войну с Ираном, а это обязательство наклевывалось даже безотносительно Ормуза.

    Союз с саудитами создан по принципу НАТО, когда нападение на одного считается нападением на всех. А удары Ирана, пытавшегося отбиться и запугать агрессора хаосом, поразили в том числе Саудовскую Аравию - и столицу, и нефтяные прииски, и районы дислоцирования американцев. Саудиты тоже имеют полное право считать, что на них напали.  

    Так Пакистан оказался в ситуации, когда один из союзников уговаривает вступить в войну, а перед другим и вовсе есть на этот счет свежие юридические обязательства. А вот собственных причин воевать с Ираном нет, за исключением корысти (в смысле - экономики, куда же без нее).

    Через Ормуз проходят значительные объемы нефти и газа, потребляемых Пакистаном. Энергетическая безопасность - это вообще его слабое место, отсюда и стремление к союзу с саудитами, который грозил рассыпаться, если не выплатить дань кровью и не ввязаться в чужую авантюру.

    Этот сложный, казалось бы, тупиковый расклад Исламобаду пока удается обратить в свою пользу благодаря оперативным действиям, дипломатическим хитростям и тому, что у него хорошие отношения со всеми причастными - США, Ираном, КНР, саудитами, даже с Израилем нормальные.

    Польза пока в основном политическая - рост влияния и набор репутации, что впоследствии как-нибудь оформят, может быть, даже Нобелевскую премию Мира дадут.

    Увидеть лицо Дональда Трампа в этот момент - бесценно.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 9 апреля 2026: Великий четверг (Чистый четверг) – что можно и нельзя делать

      Сегодня, 9 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Великий четверг – один из ключевых дней Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Разбираемся, что можно и нельзя делать сегодня, какие традиции действительно важны и как правильно провести Чистый четверг.

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

