Мирошник заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине

Tекст: Вера Басилая

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что российская сторона не будет создавать препятствий или искусственно затягивать возобновление переговорного процесса по Украине, передают «Известия».

«В любом случае с российской стороны я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», – заявил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что для возобновления переговоров необходимо согласие всех трех сторон, участвующих в процессе. Он отметил, что многое зависит от позиции Соединенных Штатов и от того, кто будет представлять американскую сторону на переговорах с Ираном.

По его словам, если переговорщики с американской стороны останутся прежними, это может немного отсрочить начало переговоров, однако, по мнению Мирошника, это не станет серьезным препятствием для продвижения по переговорному треку по урегулированию на Украине.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на существенное влияние ближневосточного кризиса на процесс украинского урегулирования.

Дмитрий Песков сообщил о временной приостановке трехсторонних переговоров по Украине из-за занятости США.

Представитель Кремля выразил надежду на скорое возобновление данного переговорного формата.