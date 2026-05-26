Politico: Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ

Tекст: Мария Иванова

Европейские компании начали переговоры с украинскими оборонными предприятиями о покупке укрытий, передает Politico.

Глава профильного совета Украины Игорь Федирко подтвердил эту информацию. «Да, это правда. Небольшие страны пытаются найти лучшие решения на случай спецоперации, чтобы сохранить в безопасности своих людей», – заявил он.

На прошлой неделе руководство Литвы было вынуждено спуститься в бункеры из-за нарушения воздушного пространства беспилотником. Инцидент вызвал серьезную тревогу на восточном фланге НАТО. Во вторник в республику для обсуждения ситуации прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Генеральный директор украинской металлургической компании Metinvest Юрий Рыженков сообщил о ведении предварительных переговоров с балтийскими правительствами. По его словам, ценность представляет именно тактический опыт возведения защитных сооружений.

Растущая тревога уже отразилась на рынке недвижимости Вильнюса, где подвалы начали рекламировать как потенциальные убежища.

Министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для оценки защиты от беспилотников.

Глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур призвал Киев держать свои аппараты подальше от эстонской территории.