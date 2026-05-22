    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 06:34 • Справки

    Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    Когда придет пенсия в июне 2026 года

    Социальный фонд России (СФР) перечисляет пенсии ежемесячно в строго определенный период – с 3-го по 25-е число. Конкретная дата зависит от региона проживания пенсионера, выбранного способа доставки (банк или «Почта России») и внутреннего графика отделения СФР.

    Однако в июне 2026 года привычный график скорректируется: часть пенсий будет выплачена досрочно. Это связано с тем, что 12 июня – День России – является официальным нерабочим праздничным днем, а в 2026 году он выпадает на пятницу, образуя длинные выходные с 12 по 14 июня.

    По установленному правилу, если дата выплаты пенсии совпадает с выходным или праздничным днем, деньги перечисляются в последний рабочий день перед этой датой.

    Вот как изменятся даты выплат для пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту:

    • Обычная дата 6-7 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 5 июня (пятница)

    • Обычная дата 12-14 июня (праздник и выходные) – пенсия придет 11 июня (среда)

    • Обычная дата 20-21 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 19 июня (пятница)

    • Обычная дата 27-28 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 26 июня (пятница)

    Таким образом, пенсионеры, чья привычная дата получения приходится на эти числа, получат деньги на один-пять дней раньше обычного.

    Почему пенсии в июне 2026 года придут раньше

    Главная причина досрочных выплат – празднование Дня России 12 июня. Этот день является официальным нерабочим праздничным и вместе с примыкающими выходными формирует три выходных дня подряд: с 12 по 14 июня.

    СФР руководствуется принципом: если дата перечисления пенсии выпадает на выходной или праздник, выплата производится заранее – в последний рабочий день перед этой датой. Это правило действует ежемесячно и не является исключением только для июня.

    Кроме того, переносы затронут пенсионеров, чьи даты выплат приходятся на субботу или воскресенье, которые также выпадают на июньские выходные (6-7, 20-21, 27-28 июня).

    Профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что «из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13-го или 14-го числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств – в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня».

    Когда придет пенсия на карту в июне 2026 года

    Получателям пенсий на банковскую карту (в том числе на карту «Мир») деньги зачисляются в соответствии с региональным графиком СФР. Само перечисление средств в кредитную организацию происходит в установленный день, после чего банк зачисляет их на счета пенсионеров, как правило, в течение суток.

    Важно знать:

    • Зачисление может произойти в любое время суток в указанную дату – утром, днем или вечером. Если пенсия не пришла с утра, это не повод для беспокойства.

    • Досрочная выплата автоматическая – пенсионерам не нужно писать заявления или куда-либо обращаться.

    • Сразу после зачисления деньгами можно пользоваться без ограничений.

    Если пенсия не поступила в объявленный день, стоит подождать один рабочий день и при повторном отсутствии обратиться в свой банк или в отделение СФР.

    Когда принесут пенсию через «Почту России»

    Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России» (на дом или в отделении связи), действует отдельный график доставки. В отличие от банковских зачислений, почтовая доставка не переносится на более ранние даты в массовом порядке, но работа почтовых отделений в праздничные дни может корректироваться.

    Доставка пенсий почтальонами и выдача в отделениях в июне 2026 года будет осуществляться в период с 1 по 25 июня. Точную дату доставки в конкретное отделение можно уточнить:

    • в своем почтовом отделении по телефону или при личном визите;

    • на официальном сайте «Почты России» в разделе с графиком работы;

    • по телефону горячей линии СФР (8-800-100-00-01, звонок бесплатный).

    Если пенсионера не оказалось дома в день доставки, почтальон оставит извещение, и пенсию можно будет получить в отделении связи в любой день до 25-го числа текущего месяца. Если не получить пенсию до 25-го, то в следующем месяце придут средства и за текущий, и за прошедший периоды.

    Как выплачивались пенсии в мае 2026 года

    Май 2026 года порадовал многих пенсионеров приятным сюрпризом. Из-за длинных выходных (1-4 мая и 9-11 мая) Социальный фонд России перечислил майские пенсии досрочно – еще в апреле. В результате те, кто получает пенсию в начале месяца, фактически получили две пенсии в апреле: одну за апрель, а вторую – за май вперед. Это было сделано для удобства пенсионеров, чтобы им не пришлось ждать денег в праздничные дни.

    В июне же график выплат возвращается к обычному режиму. Единственное изменение – досрочные перечисления в связи с Днем России 12 июня. Никаких серьезных задержек не ожидается, СФР работает в штатном режиме.

    Как узнать точную дату выплаты пенсии

    Узнать свою персональную дату получения пенсии можно несколькими способами:

    1. На сайте Социального фонда России (СФР). Зайдите на сайт, выберите свой регион, пройдите в разделы «Информация для жителей региона» – «Гражданам» – «Пенсионное обеспечение» – «График выплаты пенсии».

    2. По федеральному номеру горячей линии СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

    3. В отделении Социального фонда по месту жительства – лично или по телефону.

    4. В своем почтовом отделении – для получателей через «Почту России».

    Что делать, если пенсия не пришла вовремя:

    • Проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной – в этом случае деньги могли прийти досрочно.

    • Уточните дату выплаты в своем банке (возможны технические задержки при зачислении).

    • Если задержка составляет более 2-3 рабочих дней, обратитесь в отделение СФР.

    Кому повысят пенсию в июне 2026 года

    Массовой индексации пенсий в июне 2026 года не ожидается. Однако несколько категорий пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам с 1 июня.

    Кому повысят пенсию автоматически (без заявления):

    1. Пенсионерам, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составит 19 169,38 рубля (вместо 9584,69 рубля).

    2. Пенсионерам, которым в мае 2026 года впервые установили I группу инвалидности. Фиксированная выплата также удваивается по тому же механизму.

    Кому потребуется подать заявление для перерасчета:

    1. Пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы (например, несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения до 23 лет, а также нетрудоспособные члены семьи). За каждого иждивенца добавляется треть фиксированной выплаты – примерно 3194,90 рубля.

    2. Неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности и имеющим не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Фиксированная выплата повышается на 25% – дополнительно около 2396,17 рубля.

    Стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты в 2026 году

    Напоминаем, что в 2026 году действуют следующие параметры для расчета страховой пенсии:

    • Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) – 156,76 рубля

    • Фиксированная выплата к страховой пенсии – 9584,69 рубля

    • Социальная пенсия с 1 апреля 2026 года проиндексирована на 6,8%

    Все перерасчеты, связанные с достижением 80 лет или установлением инвалидности, происходят в беззаявительном порядке – СФР делает их автоматически на основании данных, поступающих из медицинских и иных организаций. Перерасчет в связи с иждивенцами и сельским стажем требует подачи заявления и подтверждающих документов.

    Почему пенсия может прийти позже срока

    Несмотря на отлаженную систему, иногда возникают ситуации, когда пенсия задерживается. Основные причины:

    • Банковская обработка. Деньги, перечисленные СФР в установленный день, могут зачисляться на счета пенсионеров банком в течение следующего рабочего дня.

    • Праздничные дни. Если дата выплаты перенесена, но банк или почта работают в особом режиме, возможны незначительные сдвиги.

    • Ошибки в реквизитах. При смене банковской карты или счета без своевременного уведомления СФР.

    • Технические сбои. Редкие, но возможные сбои в платежных системах.

    Если пенсия задерживается на 2-3 рабочих дня сверх объявленной даты, рекомендуется сначала обратиться в свой банк для уточнения статуса зачисления. Если банк подтверждает, что перевода не было, следующим шагом должно быть обращение в отделение СФР по месту жительства или на горячую линию 8-800-100-00-01.

    Частые вопросы о выплате пенсий в июне 2026 года

    Можно ли получить пенсию раньше?

    Если ваша дата выплаты выпадает на выходные или праздничные дни (12-14 июня, а также на субботы или воскресенья в другие дни месяца), пенсия придет досрочно – в последний рабочий день перед этими датами. В иных случаях получить пенсию раньше установленного графика нельзя.

    Что делать, если пенсия не пришла на карту?

    Проверьте, не выпала ли ваша дата на выходной и не была ли выплата перенесена на более ранний день. Уточните в банке, были ли зачисления. Если задержка превышает 2-3 рабочих дня, обращайтесь в СФР.

    Когда принесет пенсию почтальон?

    Доставка пенсий через «Почту России» в июне 2026 года осуществляется с 1 по 25 июня. Точный день зависит от графика конкретного почтового отделения – его лучше уточнить заранее.

    Будет ли индексация пенсий в июне?

    Массовой индексации в июне не планируется. Однако отдельные категории пенсионеров (80-летние, инвалиды I группы, имеющие иждивенцев, сельские пенсионеры) получат прибавку с 1 июня.

    Как узнать график выплат в своем регионе?

    На региональных сайтах СФР публикуются актуальные графики выплаты пенсий. Также можно позвонить на горячую линию 8-800-100-00-01.

    Почему пенсия пришла раньше обычного?

    Скорее всего, ваша привычная дата выплаты совпала с выходным или праздничным днем, и СФР перечислил деньги заранее в соответствии с законодательством.

    Когда выплатят пенсию перед Днем России?

    Пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят досрочно –

    11 июня.

    Главное о выплате пенсий в июне 2026 года

    • Переносы выплат: из-за Дня России (12-14 июня) и суббот/воскресений в течение месяца. Пенсии за 6-7 июня придут 5 июня, за 12-14 июня – 11 июня, за 20-21 июня – 19 июня, за 27-28 июня – 26 июня.

    • Кому деньги придут досрочно: пенсионерам, чьи привычные даты выплат совпадают с указанными числами. Всем остальным – в обычные сроки с 3 по 25 июня.

    • Двойная пенсия в апреле: из-за майских праздников многие пенсионеры получили две пенсии в апреле – за апрель и за май вперед, что стало приятным сюрпризом.

    • Прибавку к пенсии с 1 июня получат: 80-летние пенсионеры, инвалиды I группы, имеющие иждивенцев, а также сельские пенсионеры с 30-летним стажем.

    • Как проверить дату выплаты: на сайте СФР, по телефону горячей линии 8-800-100-00-01, в отделении фонда или на почте.

    Главное, что нужно помнить: досрочная выплата – это не дополнительная сумма, а технический перенос. Внимательно отнеситесь к своему графику и заранее спланируйте бюджет, чтобы не остаться без средств в длинные выходные.

