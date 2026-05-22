Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

Tекст: Ольга Никитина

Когда придет пенсия в июне 2026 года

Социальный фонд России (СФР) перечисляет пенсии ежемесячно в строго определенный период – с 3-го по 25-е число. Конкретная дата зависит от региона проживания пенсионера, выбранного способа доставки (банк или «Почта России») и внутреннего графика отделения СФР.

Однако в июне 2026 года привычный график скорректируется: часть пенсий будет выплачена досрочно. Это связано с тем, что 12 июня – День России – является официальным нерабочим праздничным днем, а в 2026 году он выпадает на пятницу, образуя длинные выходные с 12 по 14 июня.

По установленному правилу, если дата выплаты пенсии совпадает с выходным или праздничным днем, деньги перечисляются в последний рабочий день перед этой датой.

Вот как изменятся даты выплат для пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту:

Обычная дата 6-7 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 5 июня (пятница)

– пенсия придет Обычная дата 12-14 июня (праздник и выходные) – пенсия придет 11 июня (среда)

– пенсия придет Обычная дата 20-21 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 19 июня (пятница)

– пенсия придет Обычная дата 27-28 июня (суббота и воскресенье) – пенсия придет 26 июня (пятница)

Таким образом, пенсионеры, чья привычная дата получения приходится на эти числа, получат деньги на один-пять дней раньше обычного.

Почему пенсии в июне 2026 года придут раньше

Главная причина досрочных выплат – празднование Дня России 12 июня. Этот день является официальным нерабочим праздничным и вместе с примыкающими выходными формирует три выходных дня подряд: с 12 по 14 июня.

СФР руководствуется принципом: если дата перечисления пенсии выпадает на выходной или праздник, выплата производится заранее – в последний рабочий день перед этой датой. Это правило действует ежемесячно и не является исключением только для июня.

Кроме того, переносы затронут пенсионеров, чьи даты выплат приходятся на субботу или воскресенье, которые также выпадают на июньские выходные (6-7, 20-21, 27-28 июня).

Профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что «из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13-го или 14-го числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств – в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня».

Когда придет пенсия на карту в июне 2026 года

Получателям пенсий на банковскую карту (в том числе на карту «Мир») деньги зачисляются в соответствии с региональным графиком СФР. Само перечисление средств в кредитную организацию происходит в установленный день, после чего банк зачисляет их на счета пенсионеров, как правило, в течение суток.

Важно знать:

Зачисление может произойти в любое время суток в указанную дату – утром, днем или вечером. Если пенсия не пришла с утра, это не повод для беспокойства.

в указанную дату – утром, днем или вечером. Если пенсия не пришла с утра, это не повод для беспокойства. Досрочная выплата автоматическая – пенсионерам не нужно писать заявления или куда-либо обращаться.

– пенсионерам не нужно писать заявления или куда-либо обращаться. Сразу после зачисления деньгами можно пользоваться без ограничений.

Если пенсия не поступила в объявленный день, стоит подождать один рабочий день и при повторном отсутствии обратиться в свой банк или в отделение СФР.

Когда принесут пенсию через «Почту России»

Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России» (на дом или в отделении связи), действует отдельный график доставки. В отличие от банковских зачислений, почтовая доставка не переносится на более ранние даты в массовом порядке, но работа почтовых отделений в праздничные дни может корректироваться.

Доставка пенсий почтальонами и выдача в отделениях в июне 2026 года будет осуществляться в период с 1 по 25 июня. Точную дату доставки в конкретное отделение можно уточнить:

в своем почтовом отделении по телефону или при личном визите;

на официальном сайте «Почты России» в разделе с графиком работы;

по телефону горячей линии СФР (8-800-100-00-01, звонок бесплатный).

Если пенсионера не оказалось дома в день доставки, почтальон оставит извещение, и пенсию можно будет получить в отделении связи в любой день до 25-го числа текущего месяца. Если не получить пенсию до 25-го, то в следующем месяце придут средства и за текущий, и за прошедший периоды.

Как выплачивались пенсии в мае 2026 года

Май 2026 года порадовал многих пенсионеров приятным сюрпризом. Из-за длинных выходных (1-4 мая и 9-11 мая) Социальный фонд России перечислил майские пенсии досрочно – еще в апреле. В результате те, кто получает пенсию в начале месяца, фактически получили две пенсии в апреле: одну за апрель, а вторую – за май вперед. Это было сделано для удобства пенсионеров, чтобы им не пришлось ждать денег в праздничные дни.

В июне же график выплат возвращается к обычному режиму. Единственное изменение – досрочные перечисления в связи с Днем России 12 июня. Никаких серьезных задержек не ожидается, СФР работает в штатном режиме.

Как узнать точную дату выплаты пенсии

Узнать свою персональную дату получения пенсии можно несколькими способами:

На сайте Социального фонда России (СФР). Зайдите на сайт, выберите свой регион, пройдите в разделы «Информация для жителей региона» – «Гражданам» – «Пенсионное обеспечение» – «График выплаты пенсии». По федеральному номеру горячей линии СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). В отделении Социального фонда по месту жительства – лично или по телефону. В своем почтовом отделении – для получателей через «Почту России».

Что делать, если пенсия не пришла вовремя:

Проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной – в этом случае деньги могли прийти досрочно.

Уточните дату выплаты в своем банке (возможны технические задержки при зачислении).

Если задержка составляет более 2-3 рабочих дней, обратитесь в отделение СФР.

Кому повысят пенсию в июне 2026 года

Массовой индексации пенсий в июне 2026 года не ожидается. Однако несколько категорий пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам с 1 июня.

Кому повысят пенсию автоматически (без заявления):

Пенсионерам, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составит 19 169,38 рубля (вместо 9584,69 рубля). Пенсионерам, которым в мае 2026 года впервые установили I группу инвалидности. Фиксированная выплата также удваивается по тому же механизму.

Кому потребуется подать заявление для перерасчета:

Пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы (например, несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения до 23 лет, а также нетрудоспособные члены семьи). За каждого иждивенца добавляется треть фиксированной выплаты – примерно 3194,90 рубля. Неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности и имеющим не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Фиксированная выплата повышается на 25% – дополнительно около 2396,17 рубля.

Стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты в 2026 году

Напоминаем, что в 2026 году действуют следующие параметры для расчета страховой пенсии:

Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) – 156,76 рубля

Фиксированная выплата к страховой пенсии – 9584,69 рубля

Социальная пенсия с 1 апреля 2026 года проиндексирована на 6,8%

Все перерасчеты, связанные с достижением 80 лет или установлением инвалидности, происходят в беззаявительном порядке – СФР делает их автоматически на основании данных, поступающих из медицинских и иных организаций. Перерасчет в связи с иждивенцами и сельским стажем требует подачи заявления и подтверждающих документов.

Почему пенсия может прийти позже срока

Несмотря на отлаженную систему, иногда возникают ситуации, когда пенсия задерживается. Основные причины:

Банковская обработка. Деньги, перечисленные СФР в установленный день, могут зачисляться на счета пенсионеров банком в течение следующего рабочего дня.

Деньги, перечисленные СФР в установленный день, могут зачисляться на счета пенсионеров банком в течение следующего рабочего дня. Праздничные дни. Если дата выплаты перенесена, но банк или почта работают в особом режиме, возможны незначительные сдвиги.

Если дата выплаты перенесена, но банк или почта работают в особом режиме, возможны незначительные сдвиги. Ошибки в реквизитах. При смене банковской карты или счета без своевременного уведомления СФР.

При смене банковской карты или счета без своевременного уведомления СФР. Технические сбои. Редкие, но возможные сбои в платежных системах.

Если пенсия задерживается на 2-3 рабочих дня сверх объявленной даты, рекомендуется сначала обратиться в свой банк для уточнения статуса зачисления. Если банк подтверждает, что перевода не было, следующим шагом должно быть обращение в отделение СФР по месту жительства или на горячую линию 8-800-100-00-01.

Частые вопросы о выплате пенсий в июне 2026 года

Можно ли получить пенсию раньше?

Если ваша дата выплаты выпадает на выходные или праздничные дни (12-14 июня, а также на субботы или воскресенья в другие дни месяца), пенсия придет досрочно – в последний рабочий день перед этими датами. В иных случаях получить пенсию раньше установленного графика нельзя.

Что делать, если пенсия не пришла на карту?

Проверьте, не выпала ли ваша дата на выходной и не была ли выплата перенесена на более ранний день. Уточните в банке, были ли зачисления. Если задержка превышает 2-3 рабочих дня, обращайтесь в СФР.

Когда принесет пенсию почтальон?

Доставка пенсий через «Почту России» в июне 2026 года осуществляется с 1 по 25 июня. Точный день зависит от графика конкретного почтового отделения – его лучше уточнить заранее.

Будет ли индексация пенсий в июне?

Массовой индексации в июне не планируется. Однако отдельные категории пенсионеров (80-летние, инвалиды I группы, имеющие иждивенцев, сельские пенсионеры) получат прибавку с 1 июня.

Как узнать график выплат в своем регионе?

На региональных сайтах СФР публикуются актуальные графики выплаты пенсий. Также можно позвонить на горячую линию 8-800-100-00-01.

Почему пенсия пришла раньше обычного?

Скорее всего, ваша привычная дата выплаты совпала с выходным или праздничным днем, и СФР перечислил деньги заранее в соответствии с законодательством.

Когда выплатят пенсию перед Днем России?

Пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят досрочно –

11 июня.

Главное о выплате пенсий в июне 2026 года

Переносы выплат: из-за Дня России (12-14 июня) и суббот/воскресений в течение месяца. Пенсии за 6-7 июня придут 5 июня, за 12-14 июня – 11 июня, за 20-21 июня – 19 июня, за 27-28 июня – 26 июня.

из-за Дня России (12-14 июня) и суббот/воскресений в течение месяца. Пенсии за 6-7 июня придут 5 июня, за 12-14 июня – 11 июня, за 20-21 июня – 19 июня, за 27-28 июня – 26 июня. Кому деньги придут досрочно: пенсионерам, чьи привычные даты выплат совпадают с указанными числами. Всем остальным – в обычные сроки с 3 по 25 июня.

пенсионерам, чьи привычные даты выплат совпадают с указанными числами. Всем остальным – в обычные сроки с 3 по 25 июня. Двойная пенсия в апреле: из-за майских праздников многие пенсионеры получили две пенсии в апреле – за апрель и за май вперед, что стало приятным сюрпризом.

из-за майских праздников многие пенсионеры получили две пенсии в апреле – за апрель и за май вперед, что стало приятным сюрпризом. Прибавку к пенсии с 1 июня получат: 80-летние пенсионеры, инвалиды I группы, имеющие иждивенцев, а также сельские пенсионеры с 30-летним стажем.

80-летние пенсионеры, инвалиды I группы, имеющие иждивенцев, а также сельские пенсионеры с 30-летним стажем. Как проверить дату выплаты: на сайте СФР, по телефону горячей линии 8-800-100-00-01, в отделении фонда или на почте.

Главное, что нужно помнить: досрочная выплата – это не дополнительная сумма, а технический перенос. Внимательно отнеситесь к своему графику и заранее спланируйте бюджет, чтобы не остаться без средств в длинные выходные.