Петербург стал абсолютным лидером по популярности водных прогулок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северная столица возглавила рейтинг востребованности речных экскурсий в стране, передает РИА «Новости». Специалисты сервиса онлайн-бронирования Tripster провели исследование перед началом сезона в апреле 2026 года. «Петербург оказался самым популярным направлением для водных прогулок среди россиян. Чаще всего респонденты покупали водные прогулки именно в Петербурге», – выяснили авторы опроса.

В анкетировании приняли участие 950 человек, которые отдыхали на воде с апреля по сентябрь 2025 года. Большинство путешественников стремятся увидеть город с необычного ракурса, а другие просто хотят сменить обстановку. При выборе маршрута туристы обращают внимание на безопасность, продолжительность плавания и наличие гида.

Самым востребованным транспортом остаются классические теплоходы. Немного уступают им речные трамвайчики и небольшие катера для мини-групп. Отдыхающие предпочитают обзорные поездки с развлекательной программой или аудиогидом.

Второе место по количеству бронирований заняли круизы по Волге. Третью строчку рейтинга разделили маршруты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Москва оказалась лишь на четвертой позиции списка предпочтений россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Санкт-Петербург вошел в число самых востребованных направлений для отдыха россиян на майские праздники.

В первой половине прошлого года пассажиропоток на внутренних водных маршрутах страны вырос на 30,5 процента.

Для прогулочного и экскурсионного транспорта в Северной столице открыли навигацию по рекам и каналам.