СК возбудил уголовное дело о теракте против подростка в Новосибирской области
В Новосибирской области следователи завели уголовное дело на несовершеннолетнего жителя Рязанской области, который поджег полицейские автомобили, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное дело завели по статье «Террористический акт», подозреваемым стал подросток 2009 года рождения из Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным следствия, 22 мая 2026 года подозреваемый получил задание от куратора в интернете. Выполняя поручение за денежное вознаграждение, он подошел к территориальному отделу полиции в рабочем поселке Краснообск, облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 16-летняя жительница Чебоксар стала фигуранткой уголовного дела о терроризме после поджога служебного внедорожника.