Синоптик Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы
Бесснежные периоды в центральной части страны не превратятся в обыденность, но продолжительность характерных холодов в ближайшие годы уменьшится, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто «съежится», станет меньше по продолжительности, но она останется», – отметил специалист, рассуждая о глобальных изменениях климата, передает ТАСС.
Метеоролог подчеркнул, что подобные трансформации могут стать заметными уже через пять лет. При этом вероятность сильных морозов и обильных осадков в виде снега сохранится в полной мере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал рост числа стихийных бедствий в Центральной России через 25 лет.
Эксперт Алексей Кокорин исключил возможность превращения климата средней полосы страны в субтропический из-за частых заморозков.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил сокращение периода зимнего времени в условиях глобального потепления.