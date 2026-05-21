Рекордное число альпинистов поднялось на вершину Эвереста за один день
За 24 часа высочайшей точки планеты достигли более 270 человек, обновив абсолютный максимум за всю историю весенних восхождений.
Историческое событие зафиксировано в горах Непала. Более 270 человек одновременно достигли главной вершины мира, передает РИА «Новости». Непальская пресса отмечает небывалый ажиотаж среди покорителей высот.
«Ассоциация операторов экспедиций Непала в среду сообщила, что более 270 альпинистов поднялись на вершину Эвереста за один день, установив новый рекорд по количеству успешных восхождений за сутки», – говорится в публикации.
Весенний сезон 2026 года принес и другие достижения. Местные власти выдали свыше 500 разрешений на подъем, что стало абсолютным максимумом. Специальная команда подготовила безопасный маршрут 13 мая, открыв путь непрерывному потоку туристов.
На фоне массового успеха отличились ветераны спорта. Ками Рита Шерпа взошел на гору в 32-й раз, а Лхакпа Шерпа установила женский мировой рекорд, совершив свой 11-й подъем. Генеральный секретарь профильной ассоциации Риши Бхандари подчеркнул, что эти результаты укрепляют престиж страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, непальский альпинист Таши Гьялцен попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест за 15 дней.
Подразделение индийской армии установило мировой рекорд самого масштабного восхождения на эту гору за одни сутки.
В прошлом году Ками Рита Шерпа покорил высочайшую вершину планеты в 31-й раз.